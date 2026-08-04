Трамп заявив що Іран має останній шанс для угоди зі США
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має обмежений час для досягнення домовленостей із Вашингтоном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві під час пресконференції в Білому домі.
Останній сигнал для Тегерана
За словами американського лідера, переговори між сторонами вже тривають і проходять за підтримки низки країн Близького Сходу. Він наголосив, що Ірану варто скористатися можливістю для укладення вигідної угоди.
"Це їхній останній шанс підписати хорошу угоду", — заявив Трамп.
Президент США уточнив, що діалог відбувається на прохання іранської сторони за участі Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів і Катару.
Переговори та суперечливі заяви
Трамп також повідомив про початок нового етапу перемовин із Тегераном. За його словами, Вашингтон наразі робить ставку на дипломатичний шлях і не планує нових ударів по Ірану.
Водночас він звинуватив іранську владу у суперечливій позиції. За словами президента США, Тегеран спочатку ініціює переговори, а згодом заперечує сам факт їх проведення.
Американський лідер підкреслив, що така поведінка ускладнює досягнення домовленостей і затягує переговорний процес.
Раніше президент США повідомляв, що готовий відмовитися від нових ударів по Ірану, якщо сторонам вдасться швидко досягти домовленості щодо ядерної програми та безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.
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