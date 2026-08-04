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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп заявив що Іран має останній шанс для угоди зі США

Трамп заявив, що у Ірана є останній час укласти угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має обмежений час для досягнення домовленостей із Вашингтоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві під час пресконференції в Білому домі.

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Останній сигнал для Тегерана

За словами американського лідера, переговори між сторонами вже тривають і проходять за підтримки низки країн Близького Сходу. Він наголосив, що Ірану варто скористатися можливістю для укладення вигідної угоди.

"Це їхній останній шанс підписати хорошу угоду", — заявив Трамп.

Президент США уточнив, що діалог відбувається на прохання іранської сторони за участі Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів і Катару.

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Переговори та суперечливі заяви

Трамп також повідомив про початок нового етапу перемовин із Тегераном. За його словами, Вашингтон наразі робить ставку на дипломатичний шлях і не планує нових ударів по Ірану.

Водночас він звинуватив іранську владу у суперечливій позиції. За словами президента США, Тегеран спочатку ініціює переговори, а згодом заперечує сам факт їх проведення.

Американський лідер підкреслив, що така поведінка ускладнює досягнення домовленостей і затягує переговорний процес.

Раніше президент США повідомляв, що готовий відмовитися від нових ударів по Ірану, якщо сторонам вдасться швидко досягти домовленості щодо ядерної програми та безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

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