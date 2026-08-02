У США триває обговорення можливої передачі Україні технологій Patriot, - конгресмен Тернер

США та Україна обговорюють можливість передачі технологій для виробництва систем Patriot.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві члена Палати представників Конгресу США Майка Тернера в ефірі CBS.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Переговори тривають і є складнощі

Конгресмена запитали, чи дозволять США Україні ліцензувати виробництво перехоплювачів Patriot. Він зазначив, що переговори з цього питання тривають.

За його словами, раніше президент Дональд Трамп говорив одночасно про системи Patriot і ракети Томагавк, що могло викликати різні трактування. Тернер пояснив, що ситуація з Patriot є складнішою, оскільки це оборонна зброя, тоді як Томагавк є наступальною.

"Я справді вважаю, що тривають переговори щодо надання Україні ширших можливостей доступу до технології Patriot, щоб мати змогу налагодити виробництво та отримати оборонні технології. Це буде дуже важливо як для союзників, так і для України", – заявив Тернер.

Читайте: США не передали Україні ППО "Залізний купол" через вето Нетаньягу, - WP

У Конгресі закликають діяти швидше

Конгресмен наголосив, що оборонні технології мають поширюватися так само, як і ракетні. Він підкреслив, що США мають найсучасніші розробки, які користуються попитом у світі.

Ініціативу президента щодо можливого ліцензування технологій Тернер назвав важливою для України, союзників і самих Сполучених Штатів.

Він закликав президента та Пентагон діяти якомога швидше, щоб Україна могла посилити захист. За його словами, щоночі в Україні гинуть люди через ракетні атаки Росії по цивільних.

Раніше під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні наприкінці липня Дональд Трамп заявляв про готовність дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі Patriot за ліцензією.

Водночас згодом він зазначив, що остаточного рішення немає, і США мають дуже обережно ставитися до передачі секретних технологій.

Також читайте: Зеленський про дефіцит ракет до Patriot: Лише одну балістичну ракету вдалося збити