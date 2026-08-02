РФ атакує Україну увечері 2 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 2 серпня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:06 - Сумщина: БпЛА на півдні від м.Суми, курс - змінний.
О 19:09 - Херсонщина: реактивні БпЛА на північному заході і заході Херсонщини в напрямку Нового Бугу і Снігурівки.
О 19:20 - Група реактивних БпЛА на Сумщині повз Кролевець, південно-західним курсом.
Оновлена інформація
О 19:43 - Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
О 19:54 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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