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Новини Атака безпілотників
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РФ атакує Україну увечері 2 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Атака безпілотників

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 2 серпня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 19:06 - Сумщина: БпЛА на півдні від м.Суми, курс - змінний.

О 19:09 - Херсонщина: реактивні БпЛА на північному заході і заході Херсонщини в напрямку Нового Бугу і Снігурівки.

О 19:20 -  Група реактивних БпЛА на Сумщині повз Кролевець, південно-західним курсом.

Оновлена інформація

О 19:43 - Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 19:54 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Дивіться: Жителі Самарської області РФ публікують кадри, як дим від палаючого складу Wildberries накриває цілі населені пункти. ВIДЕО

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