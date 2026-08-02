Россия атакует Украину вечером 2 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 2 августа.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:06 — Сумская область: БПЛА к югу от г. Сумы, курс — переменный.
В 19:09 — Херсонская область: реактивные БПЛА на северо-западе и западе Херсонской области в направлении Нового Буга и Снигуровки.
В 19:20 — группа реактивных БПЛА в Сумской области мимо Кролевец, по юго-западному курсу.
Обновленная информация
В 19:43 – угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
В 19:54 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Обновленная информация
В 20:08 – активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
В 20:11 – пуски КАБ на Сумщину.
Обновленная информация
В 20:32 – пуски КАБ на север Харьковщины.
В 20:34 - КАБы в Донецкой области.
В 20:36 – реактивный БПЛА из Николаевщины на Кировоградщину.
В 21:04 – Харьков – БпЛА в направлении города.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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