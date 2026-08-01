США не передали Україні ППО "Залізний купол" через вето Нетаньягу, - WP

У 2023 році прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заблокував передачу Україні батарей протиповітряної оборони Iron Dome ("Залізний купол") зі Сполучених Штатів через право вето, передбачене угодою між США та Ізраїлем.

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

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Вето Ізраїлю

Зазначається, що у 2023 році нині покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав ініціативу щодо передачі Україні батарей протиповітряної оборони Iron Dome ("Залізний купол") зі Сполучених Штатів.

Однак на заваді став прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Він наклав вето на передачу, пославшись на умови угоди про спільне виробництво, яка надає Ізраїлю право остаточного рішення щодо використання цієї системи, попри те, що відповідні ракетні батареї було оплачено урядом США.

"Ракетні системи, які ми хотіли передати (Україні, - ред.), було розгорнуто на південному заході США та оплачувалися американськими платниками податків, але Ізраїль наклав на це вето", - цитує видання сенатора-демократа Кріса Ван Голлена.

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Пояснення Ізраїлю

Посольство Ізраїлю у Вашингтоні пояснило рішення Нетаньягу тим, що "існували побоювання, що ця технологія може потрапити до рук іранців".

Посольство також зазначило, що "замість Iron Dome" Ізраїль повернув Сполученим Штатам батареї Patriot, щоб їх можна було передати Україні.

Водночас сенатор Голлен поставив під сумнів твердження Ізраїлю, що передача Iron Dome Україні могла б призвести до потрапляння технології до рук Ірану, зазначивши, що такі побоювання не завадили США передати Україні свої високотехнологічні батареї Patriot.

"Ми передали туди найрізноманітніші чутливі технології", - сказав він.

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Законопроєкт Палати представників про інтеграцію оборонних промисловостей Ізраїлю та США

Історія з блокуванням постачання Iron Dome знову опинилася у фокусі уваги на тлі дискусій у Конгресі щодо поглиблення оборонної співпраці між Вашингтоном і Тель-Авівом.

Законопроєкт Палати представників про інтеграцію оборонних промисловостей Ізраїлю та США передбачає розширення співпраці між країнами далеко за межі протиракетної оборони, охопивши широкий спектр технологічних напрямів, зокрема біологічну зброю, штучний інтелект, кібербезпеку та системи спрямованої енергії. Ця пропозиція міститься в законопроєкті про оборонну політику обсягом 1,15 трильйона доларів, який Палата представників ухвалила минулого тижня.

Ініціатива має підтримку Беньяміна Нетаньягу, проізраїльськи налаштованих законодавців обох партій США та впливової лобістської організації American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Водночас її різко критикують демократи лівого крила та частина республіканців правого крила, які координують зусилля, щоб заблокувати її в Сенаті.

Критики законопроєкту побоюються, що в разі його ухвалення Ізраїль отримає право вето на передачу американських систем озброєння третім країнам.

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