США не передали Украине ПВО "Железный купол" из-за вето Нетаньяху, - WP

В 2023 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал поставку Украине батарей системы противовоздушной обороны Iron Dome ("Железный купол") из Соединенных Штатов, воспользовавшись правом вето, предусмотренным соглашением между США и Израилем.

Об этом пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вето Израиля

Отмечается, что в 2023 году ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал инициативу о передаче Украине батарей противовоздушной обороны Iron Dome ("Железный купол") из Соединенных Штатов.

Однако на пути встал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он наложил вето на передачу, сославшись на условия соглашения о совместном производстве, которое предоставляет Израилю право окончательного решения относительно использования этой системы, несмотря на то, что соответствующие ракетные батареи были оплачены правительством США.

"Ракетные системы, которые мы хотели передать (Украине, - ред.), были развернуты на юго-западе США и оплачивались американскими налогоплательщиками, но Израиль наложил на это вето", - цитирует издание сенатора-демократа Криса Ван Голлена.

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Объяснения Израиля

Посольство Израиля в Вашингтоне объяснило решение Нетаньяху тем, что "существовали опасения, что эта технология может попасть в руки иранцев".

Посольство также отметило, что "вместо Iron Dome" Израиль вернул Соединенным Штатам батареи Patriot, чтобы их можно было передать Украине.

В то же время сенатор Голлен поставил под сомнение утверждение Израиля о том, что передача "Iron Dome" Украине могла бы привести к попаданию технологии в руки Ирана, отметив, что такие опасения не помешали США передать Украине свои высокотехнологичные батареи Patriot.

"Мы передали туда самые разнообразные секретные технологии", - сказал он.

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Законопроект Палаты представителей об интеграции оборонных промышленностей Израиля и США

История с блокировкой поставок Iron Dome вновь оказалась в центре внимания на фоне дискуссий в Конгрессе об углублении оборонного сотрудничества между Вашингтоном и Тель-Авивом.

Законопроект Палаты представителей об интеграции оборонных промышленностей Израиля и США предусматривает расширение сотрудничества между странами далеко за пределы противоракетной обороны, охватывая широкий спектр технологических направлений, в частности биологическое оружие, искусственный интеллект, кибербезопасность и системы направленной энергии. Это предложение содержится в законопроекте об оборонной политике на сумму 1,15 триллиона долларов, который Палата представителей приняла на прошлой неделе.

Инициатива пользуется поддержкой Биньямина Нетаньяху, произраэльски настроенных законодателей обеих партий США и влиятельной лоббистской организации American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). В то же время её резко критикуют левые демократы и часть правых республиканцев, которые координируют усилия, чтобы заблокировать её в Сенате.

Критики законопроекта опасаются, что в случае его принятия Израиль получит право вето на передачу американских систем вооружения третьим странам.

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