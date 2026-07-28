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Новости Умер сенатор Линдси Грэм
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Зеленский кратко пообщался с Нетаньяху в Вашингтоне

Общение Зеленского и Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский кратко пообщался с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Вашингтоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал телеканал CBS News в социальной сети Х.

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Краткая беседа перед церемонией

На видео видно, что Зеленский и Нетаньяху общаются в Вашингтонском кафедральном соборе. Разговор состоялся перед церемонией прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Предыдущие встречи с Трампом

Ранее во вторник оба лидера провели отдельные встречи с президентом США Дональдом Трампом

В частности, Зеленский обсудил вопросы ПВО и производства ракет Patriot.

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