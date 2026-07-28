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Зеленский кратко пообщался с Нетаньяху в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский кратко пообщался с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Вашингтоне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал телеканал CBS News в социальной сети Х.
Краткая беседа перед церемонией
На видео видно, что Зеленский и Нетаньяху общаются в Вашингтонском кафедральном соборе. Разговор состоялся перед церемонией прощания с сенатором Линдси Грэмом.
Предыдущие встречи с Трампом
Ранее во вторник оба лидера провели отдельные встречи с президентом США Дональдом Трампом.
В частности, Зеленский обсудил вопросы ПВО и производства ракет Patriot.
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