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Новини Помер сенатор Ліндсі Грем
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Зеленський коротко поспілкувався з Нетаньягу у Вашингтоні

Спілкування Зеленського і Нетаньягу

Президент України Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднив телеканал CBS News у соцмережі Х.

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Коротка розмова перед церемонією

На відео видно, що Зеленський і Нетаньягу спілкуються у Вашингтонському кафедральному соборі. Розмова відбулася перед церемонією прощання із сенатором Ліндсі Гремом.

Попередні зустрічі з Трампом

Раніше у вівторок обидва лідери мали окремі зустрічі з президентом США Дональдом Трампом

Зокрема Зеленський обговорив ППО та виробництво ракет Patriot.

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