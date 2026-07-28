Зеленський коротко поспілкувався з Нетаньягу у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднив телеканал CBS News у соцмережі Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Коротка розмова перед церемонією

На відео видно, що Зеленський і Нетаньягу спілкуються у Вашингтонському кафедральному соборі. Розмова відбулася перед церемонією прощання із сенатором Ліндсі Гремом.

Попередні зустрічі з Трампом

Раніше у вівторок обидва лідери мали окремі зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Зокрема Зеленський обговорив ППО та виробництво ракет Patriot.

Також читайте: Блогерка Лумер заявила про підготовку візиту Кушнера і Віткоффа до Києва