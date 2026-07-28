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Зеленський коротко поспілкувався з Нетаньягу у Вашингтоні
Президент України Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднив телеканал CBS News у соцмережі Х.
Коротка розмова перед церемонією
На відео видно, що Зеленський і Нетаньягу спілкуються у Вашингтонському кафедральному соборі. Розмова відбулася перед церемонією прощання із сенатором Ліндсі Гремом.
Попередні зустрічі з Трампом
Раніше у вівторок обидва лідери мали окремі зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Зокрема Зеленський обговорив ППО та виробництво ракет Patriot.
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