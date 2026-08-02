В США продолжается обсуждение возможной передачи Украине технологий Patriot, — конгрессмен Тернер
США и Украина обсуждают возможность передачи технологий для производства систем Patriot.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении члена Палаты представителей Конгресса США Майка Тернера в эфире CBS.
Переговоры продолжаются, и есть сложности
Конгрессмена спросили, разрешат ли США Украине лицензировать производство перехватчиков Patriot. Он отметил, что переговоры по этому вопросу продолжаются.
По его словам, ранее президент Дональд Трамп говорил одновременно о системах Patriot и ракетах "Томагавк", что могло вызвать разные толкования. Тернер пояснил, что ситуация с Patriot сложнее, поскольку это оборонительное оружие, тогда как "Томагавк" — наступательное.
"Я действительно считаю, что продолжаются переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей доступа к технологии Patriot, чтобы иметь возможность наладить производство и получить оборонные технологии. Это будет очень важно как для союзников, так и для Украины", — заявил Тернер.
В Конгрессе призывают действовать быстрее
Конгрессмен отметил, что оборонные технологии должны распространяться так же, как и ракетные. Он подчеркнул, что у США есть самые современные разработки, которые пользуются спросом в мире.
Инициативу президента о возможном лицензировании технологий Тернер назвал важной для Украины, союзников и самих Соединенных Штатов.
Он призвал президента и Пентагон действовать как можно быстрее, чтобы Украина могла усилить защиту. По его словам, каждую ночь в Украине гибнут люди из-за ракетных атак России по гражданским объектам.
Ранее во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне в конце июля Дональд Трамп заявлял о готовности разрешить Украине производить ракеты-перехватчики Patriot по лицензии.
В то же время позже он отметил, что окончательного решения нет, и США должны очень осторожно подходить к передаче секретных технологий.
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