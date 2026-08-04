Трамп заявил, что у Ирана есть последний шанс заключить соглашение с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось ограниченное время для достижения договоренностей с Вашингтоном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, сделанном во время пресс-конференции в Белом доме.

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Последний сигнал для Тегерана

По словам американского лидера, переговоры между сторонами уже ведутся и проходят при поддержке ряда стран Ближнего Востока. Он подчеркнул, что Ирану стоит воспользоваться возможностью для заключения выгодного соглашения.

"Это их последний шанс подписать хорошее соглашение", - заявил Трамп.

Президент США уточнил, что диалог ведется по просьбе иранской стороны при участии Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.

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Переговоры и противоречивые заявления

Трамп также сообщил о начале нового этапа переговоров с Тегераном. По его словам, Вашингтон пока делает ставку на дипломатический путь и не планирует новых ударов по Ирану.

В то же время он обвинил иранские власти в противоречивой позиции. По словам президента США, Тегеран сначала инициирует переговоры, а затем отрицает сам факт их проведения.

Американский лидер подчеркнул, что такое поведение затрудняет достижение договоренностей и затягивает переговорный процесс.

Ранее президент США сообщал, что готов отказаться от новых ударов по Ирану, если сторонам удастся быстро достичь договоренности по ядерной программе и безопасности судоходства в Ормузском проливе.