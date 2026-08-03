Трамп заявил о лицемерии Ирана после слов об отсутствии переговоров с США
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран после заявления об отсутствии переговоров с Соединенными Штатами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Трампа в социальной сети Truth Social.
Резкая реакция на заявления Ирана
Трамп назвал позицию иранских властей лицемерной после слов официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи о том, что переговоры с США не ведутся.
По словам американского президента, Иран сам просит о встречах, однако публично это отрицает.
"Они просят о встрече — кто-то бы сказал, умоляют, переговоры начинаются, на ближайшее время запланировано еще несколько, а они открыто и гордо заявляют, что никаких обсуждений не ведут", — заявил Трамп.
Он также отметил, что Иран говорит о контроле над Ормузским проливом, хотя, по его словам, он уже контролируется ВМС США.
Давление и условия США
Трамп подчеркнул, что США контролируют поставки в Иран и могут их ограничить.
"Ничто не поступает в Иран, если мы этого не хотим, и ничто не поступит, пока не будет заключено соглашение или не произойдет полная капитуляция. Все очень просто: у Ирана никогда не будет ядерного оружия", — подчеркнул он.
Ранее Трамп заявлял, что в понедельник должны состояться переговоры с Ираном.
До этого американский президент сообщал, что решил приостановить удары по Ирану, чтобы дать шанс дипломатии.
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