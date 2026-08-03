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Новости Операция США против Ирана
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Трамп заявил о лицемерии Ирана после слов об отсутствии переговоров с США

Трамп о переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран после заявления об отсутствии переговоров с Соединенными Штатами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Трампа в социальной сети Truth Social.

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Резкая реакция на заявления Ирана

Трамп назвал позицию иранских властей лицемерной после слов официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи о том, что переговоры с США не ведутся.

По словам американского президента, Иран сам просит о встречах, однако публично это отрицает.

"Они просят о встрече — кто-то бы сказал, умоляют, переговоры начинаются, на ближайшее время запланировано еще несколько, а они открыто и гордо заявляют, что никаких обсуждений не ведут", — заявил Трамп.

Он также отметил, что Иран говорит о контроле над Ормузским проливом, хотя, по его словам, он уже контролируется ВМС США.

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Давление и условия США

Трамп подчеркнул, что США контролируют поставки в Иран и могут их ограничить.

"Ничто не поступает в Иран, если мы этого не хотим, и ничто не поступит, пока не будет заключено соглашение или не произойдет полная капитуляция. Все очень просто: у Ирана никогда не будет ядерного оружия", — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявлял, что в понедельник должны состояться переговоры с Ираном.

До этого американский президент сообщал, что решил приостановить удары по Ирану, чтобы дать шанс дипломатии.

Автор: 

Иран (3117) США (30276) Трамп Дональд (8068) Ормузский пролив (196)
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Топ комментарии
+8
«надули, просто нагло обманули» (с)
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03.08.2026 19:52 Ответить
+6
Яке їхало, таке й здибало!
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03.08.2026 19:54 Ответить
+4
Как ви можетє такоє пісать?))Ета бєзчєлавєчна)І нє нада мнє прівадіть в прімєр багібших хахлов і іх дєтєй,патамушта нєлюді ані)і я с самава начала думала,что історія пра адін народ лапша,но вслух баялась сказать,патамушта раньше била всьо падамашнєму,душевна так))))
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03.08.2026 19:58 Ответить

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