Трамп заявив про лицемірство Ірану після слів про відсутність переговорів зі США

Президент США Дональд Трамп розкритикував Іран після заяви про відсутність переговорів зі Сполученими Штатами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Трампа в соцмережі Truth Social.

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Різка реакція на заяви Ірану

Трамп назвав позицію іранської влади лицемірною після слів речника МЗС Ірану Есмаїла Багаї про те, що переговори зі США не ведуться.

За словами американського президента, Іран сам просить про зустрічі, однак публічно заперечує це.

"Вони просять про зустріч – хтось би сказав, благають, переговори починаються, на найближче майбутнє заплановано ще кілька, а вони відкрито й гордо заявляють, що ніяких обговорень не ведуть", – заявив Трамп.

Він також зазначив, що Іран говорить про контроль над Ормузькою протокою, хоча, за його словами, вона вже контролюється ВМС США.

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Тиск і умови США

Трамп підкреслив, що США контролюють постачання до Ірану та можуть обмежити його.

"Ніщо не проходить до Ірану, якщо ми цього не хочемо, і ніщо не пройде, доки не буде укладено угоду або не відбудеться повна капітуляція. Все дуже просто: Іран ніколи не буде мати ядерної зброї", – наголосив він.

Раніше Трамп заявляв, що у понеділок мають відбутися переговори з Іраном.

Перед цим американський президент повідомляв, що вирішив призупинити удари по Ірану, щоб дати шанс дипломатії.