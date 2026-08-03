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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп заявив про лицемірство Ірану після слів про відсутність переговорів зі США

Трамп про переговори з Іраном

Президент США Дональд Трамп розкритикував Іран після заяви про відсутність переговорів зі Сполученими Штатами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Трампа в соцмережі Truth Social.

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Різка реакція на заяви Ірану

Трамп назвав позицію іранської влади лицемірною після слів речника МЗС Ірану Есмаїла Багаї про те, що переговори зі США не ведуться.

За словами американського президента, Іран сам просить про зустрічі, однак публічно заперечує це.

"Вони просять про зустріч – хтось би сказав, благають, переговори починаються, на найближче майбутнє заплановано ще кілька, а вони відкрито й гордо заявляють, що ніяких обговорень не ведуть", – заявив Трамп.

Він також зазначив, що Іран говорить про контроль над Ормузькою протокою, хоча, за його словами, вона вже контролюється ВМС США.

Також читайте: Ціни на нафту падають, оскільки Трамп скасував атаку на Іран заради укладення ядерної угоди

Тиск і умови США

Трамп підкреслив, що США контролюють постачання до Ірану та можуть обмежити його.

"Ніщо не проходить до Ірану, якщо ми цього не хочемо, і ніщо не пройде, доки не буде укладено угоду або не відбудеться повна капітуляція. Все дуже просто: Іран ніколи не буде мати ядерної зброї", – наголосив він.

Раніше Трамп заявляв, що у понеділок мають відбутися переговори з Іраном.

Перед цим американський президент повідомляв, що вирішив призупинити удари по Ірану, щоб дати шанс дипломатії.

Автор: 

Іран (3166) США (22384) Трамп Дональд (8105) Ормузька протока (262)
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Топ коментарі
+5
«надули, просто нагло обманули» (с)
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03.08.2026 19:52 Відповісти
+5
Яке їхало, таке й здибало!
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03.08.2026 19:54 Відповісти
+3
Как ви можетє такоє пісать?))Ета бєзчєлавєчна)І нє нада мнє прівадіть в прімєр багібших хахлов і іх дєтєй,патамушта нєлюді ані)і я с самава начала думала,что історія пра адін народ лапша,но вслух баялась сказать,патамушта раньше била всьо падамашнєму,душевна так))))
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03.08.2026 19:58 Відповісти

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