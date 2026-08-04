Ультиматум Белого дома: Трамп дал Ирану сутки на разблокирование Ормузского пролива
Американский лидер Дональд Трамп требует от Тегерана немедленно, до конца вторника, подписать соглашение с Оманом в отношении Ормузского пролива. В случае отказа глава Белого дома угрожает нанести по территории Ирана сокрушительные воздушные удары.
Заявление американского президента приводит Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Агентство отмечает, что дипломатическое урегулирование, по всей видимости, зависит от переговоров между Оманом и Ираном об увеличении количества судов, проходящих через пролив.
Есть ли прогресс?
Признаков прогресса в этих переговорах почти нет, и Иран продолжает придерживаться жесткой позиции в отношении этого водного пути.
Он настаивает, что имеет право регулировать морское движение и атаковать суда, пытающиеся пройти через пролив без его разрешения.
Иран также обещает жестко ответить на любые масштабные удары со стороны США и Израиля.
Что говорит Трамп?
"Вы узнаете об этом сегодня или завтра. Имею в виду, что все решится быстро, так или иначе. Это не очень сложно", - сказал Трамп журналистам.
В то же время Трамп регулярно отказывался от угроз о проведении масштабных атак на Иран. Если на этот раз он все-таки решит их осуществить, это, вероятно, приведет к дальнейшему росту цен на нефть.
Поздно вечером в понедельник иранский высокопоставленный чиновник призвал США "сделать первый шаг и изменить свое поведение", вернувшись к условиям соглашения, достигнутого обеими сторонами в июне.
Важность Ормузского пролива
Ормузский пролив является жизненно важным каналом для поставок нефти, сжиженного природного газа и других товаров, таких как удобрения, и остается практически закрытым.
Через него почти не проходят суда, по крайней мере с включенными транспондерами. Большинство из тех, что все-таки проходят, движутся по северному маршруту вблизи иранских берегов с разрешения Ирана или по южному - вблизи территории Омана.
Трамп заявил, что "никаких сборов" за доступ к проливу не будет, хотя именно это Тегеран выдвинул в качестве ключевого условия любого соглашения.
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