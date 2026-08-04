Ультиматум Белого дома: Трамп дал Ирану сутки на разблокирование Ормузского пролива

Американский лидер Дональд Трамп требует от Тегерана немедленно, до конца вторника, подписать соглашение с Оманом в отношении Ормузского пролива. В случае отказа глава Белого дома угрожает нанести по территории Ирана сокрушительные воздушные удары.

Заявление американского президента приводит Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Агентство отмечает, что дипломатическое урегулирование, по всей видимости, зависит от переговоров между Оманом и Ираном об увеличении количества судов, проходящих через пролив.

Есть ли прогресс?

Признаков прогресса в этих переговорах почти нет, и Иран продолжает придерживаться жесткой позиции в отношении этого водного пути.

Он настаивает, что имеет право регулировать морское движение и атаковать суда, пытающиеся пройти через пролив без его разрешения.

Иран также обещает жестко ответить на любые масштабные удары со стороны США и Израиля.

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Что говорит Трамп?

"Вы узнаете об этом сегодня или завтра. Имею в виду, что все решится быстро, так или иначе. Это не очень сложно", - сказал Трамп журналистам.

В то же время Трамп регулярно отказывался от угроз о проведении масштабных атак на Иран. Если на этот раз он все-таки решит их осуществить, это, вероятно, приведет к дальнейшему росту цен на нефть.

Поздно вечером в понедельник иранский высокопоставленный чиновник призвал США "сделать первый шаг и изменить свое поведение", вернувшись к условиям соглашения, достигнутого обеими сторонами в июне.

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Важность Ормузского пролива

Ормузский пролив является жизненно важным каналом для поставок нефти, сжиженного природного газа и других товаров, таких как удобрения, и остается практически закрытым.

Через него почти не проходят суда, по крайней мере с включенными транспондерами. Большинство из тех, что все-таки проходят, движутся по северному маршруту вблизи иранских берегов с разрешения Ирана или по южному - вблизи территории Омана.

Трамп заявил, что "никаких сборов" за доступ к проливу не будет, хотя именно это Тегеран выдвинул в качестве ключевого условия любого соглашения.