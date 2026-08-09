Нетаньяху отверг план США по Газе, - BBC

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенный США план урегулирования ситуации в секторе Газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

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Позиция Израиля по поводу плана США

По словам Нетаньяху, Израиль не согласен с 15-пунктным документом, инициированным президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее заявление он сделал во время заседания правительства 9 августа.

Израильский премьер подчеркнул, что военные не покинут сектор Газа до полного разоружения ХАМАС.

"Израиль не принимает этот 15-пунктный документ", - заявил Нетаньяху.

Он также подчеркнул, что израильские силы продолжат действовать для устранения угроз безопасности государства и его граждан.

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Условия ХАМАС и переговорный процесс

По информации источников, инициированный США "Совет мира" ранее заявлял о достижении договоренностей о полном разоружении ХАМАС и других группировок в Газе.

В то же время представители ХАМАС связывают возможность передачи тяжелого вооружения с прекращением боевых действий со стороны Израиля и выводом войск из Сектора Газа.

Переговорный процесс остается сложным, поскольку стороны выдвигают взаимные условия, которые пока не согласованы.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты добились прогресса в переговорах с Тегераном и надеются на возобновление безопасного движения судов через Ормузский пролив.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе в переговорах по соглашению о свободном транзите через Ормузский пролив.

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