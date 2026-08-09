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Новости Операция США против Ирана
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Нетаньяху отверг план США по Газе, - BBC

Премьер-министр Израиля комментирует план США в отношении Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенный США план урегулирования ситуации в секторе Газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

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Позиция Израиля по поводу плана США

По словам Нетаньяху, Израиль не согласен с 15-пунктным документом, инициированным президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее заявление он сделал во время заседания правительства 9 августа.

Израильский премьер подчеркнул, что военные не покинут сектор Газа до полного разоружения ХАМАС.

"Израиль не принимает этот 15-пунктный документ", - заявил Нетаньяху.

Он также подчеркнул, что израильские силы продолжат действовать для устранения угроз безопасности государства и его граждан.

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Условия ХАМАС и переговорный процесс

По информации источников, инициированный США "Совет мира" ранее заявлял о достижении договоренностей о полном разоружении ХАМАС и других группировок в Газе.

В то же время представители ХАМАС связывают возможность передачи тяжелого вооружения с прекращением боевых действий со стороны Израиля и выводом войск из Сектора Газа.

Переговорный процесс остается сложным, поскольку стороны выдвигают взаимные условия, которые пока не согласованы.

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Автор: 

Израиль (2288) Иран (3131) Нетаньяху Биньямин (229) Сектор Газа (200) США (30304) Хамас (226) Трамп Дональд (8082) Ормузский пролив (202)
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Топ комментарии
+16
Вітаю трампа з черговою "перемогою"! Премія миру наближається!
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09.08.2026 21:04 Ответить
+10
Персонально для Нетаньягу війна з Іраном вигідна для збереження влади.

Судові процеси над Біньяміном Нетаньягу тривають, і його юридичне становище з його політичною стратегією. Нетаньяху звинувачується в хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.

Продовження конфлікту (будь то з ХАМАС, Хезболлою або Іраном) дає прем'єр-міністру низку переваг:
Поки йде війна, питання про створення державної слідчої комісії щодо подій 7 жовтня та провалів безпеки залишається відкритим.
Крайні праві партнери Нетаньяху вимагають продовження жорстких військових дій. Розпад коаліції може призвести до нових виборів, які він ризикує програти, втративши прем'єрський імунітет.
Пряме протистояння з Іраном дозволяє Нетаньяху змістити фокус з внутрішніх проблем на екзистенційну загрозу державі.
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09.08.2026 21:11 Ответить
+7
І не кажіть, ми в Україні таку вдячність спостерігаємо вже восьмий рік!
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09.08.2026 21:29 Ответить

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