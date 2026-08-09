Трамп пытался положить конец конфликту с Ираном, но получил новые требования, - СМИ

США в течение нескольких недель готовили почву для объявления о завершении конфликта с Ираном в случае открытия Ормузского пролива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

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Жесткие условия Тегерана затрудняют выход

Попытки быстро завершить противостояние столкнулись с новыми требованиями Ирана. В субботу Тегеран заявил о необходимости выплаты миллиардных компенсаций, вывода американских войск из региона и отмены морской блокады.

Эти условия значительно затрудняют переговоры и затягивают процесс. По словам директора программы по Ближнему Востоку в Центре стратегических и международных исследований Моны Якубян, ситуация становится все более сложной для политического маневра.

"Жесткие требования Ирана по восстановлению пролива все больше затрудняют поиск путей выхода из конфликта, которые позволили бы сохранить политическое лицо", — отметила она.

Эксперты также подчеркивают, что Иран понимает намерение США завершить конфликт и использует это в качестве рычага влияния.

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Фокус на Ормузе вместо ядерных соглашений

Переговоры по ядерной программе Ирана оказались слишком сложными. Из-за этого США перенесли внимание на возобновление судоходства через Ормузский пролив.

Иран имеет возможность блокировать этот маршрут с помощью ракет и беспилотников. Это создает давление на мировые нефтяные рынки и влияет на цены на энергоносители.

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Президент США неоднократно заявлял об открытии пролива, однако эти заявления оказались преждевременными. Вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что переговоры еще продолжаются и США будут продолжать оказывать давление.

По его словам, Вашингтон стремится обеспечить стабильные поставки энергоносителей, чтобы способствовать снижению цен.

В то же время в Белом доме заявляют, что основные военные задачи уже выполнены. Американская сторона также подчеркивает, что способна отследить любые попытки возобновления ядерной программы Ирана.

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