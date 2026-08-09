Трамп намагався завершити конфлікт з Іраном, але отримав нові вимоги, - ЗМІ

США протягом кількох тижнів готували підґрунтя для оголошення завершення конфлікту з Іраном у разі відкриття Ормузької протоки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

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Жорсткі умови Тегерана ускладнюють вихід

Спроби швидко завершити протистояння зіткнулися з новими вимогами Ірану. У суботу Тегеран заявив про необхідність виплати мільярдних компенсацій, виведення американських військ із регіону та скасування морської блокади.

Ці умови значно ускладнюють переговори та затягують процес. За словами директорки програми Близького Сходу в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Мони Якубян, ситуація стає дедалі складнішою для політичного маневру.

"Жорсткі вимоги Ірану щодо відновлення протоки дедалі більше ускладнюють створення шляхів виходу з конфлікту, які б дозволили зберегти політичне обличчя", - зазначила вона.

Експерти також підкреслюють, що Іран розуміє намір США завершити конфлікт і використовує це як важіль впливу.

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Фокус на Ормуз замість ядерних домовленостей

Переговори щодо ядерної програми Ірану виявилися надто складними. Через це США змістили увагу на відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Іран має можливість блокувати цей маршрут за допомогою ракет та безпілотників. Це створює тиск на світові нафтові ринки та впливає на ціни енергоносіїв.

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Президент США неодноразово заявляв про відкриття протоки, однак ці заяви були передчасними. Віцепрезидент Джей Ді Венс зазначив, що переговори ще тривають і США продовжать тиск.

За його словами, Вашингтон прагне забезпечити стабільні поставки енергоносіїв, щоб вплинути на зниження цін.

Водночас у Білому домі заявляють, що основні військові завдання вже виконані. Американська сторона також наголошує, що здатна відстежити будь-які спроби відновлення ядерної програми Ірану.

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