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Трамп намагався завершити конфлікт з Іраном, але отримав нові вимоги, - ЗМІ

Трамп готував завершення конфлікту з Іраном через Ормузьку протоку

США протягом кількох тижнів готували підґрунтя для оголошення завершення конфлікту з Іраном у разі відкриття Ормузької протоки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

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Жорсткі умови Тегерана ускладнюють вихід

Спроби швидко завершити протистояння зіткнулися з новими вимогами Ірану. У суботу Тегеран заявив про необхідність виплати мільярдних компенсацій, виведення американських військ із регіону та скасування морської блокади.

Ці умови значно ускладнюють переговори та затягують процес. За словами директорки програми Близького Сходу в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Мони Якубян, ситуація стає дедалі складнішою для політичного маневру.

"Жорсткі вимоги Ірану щодо відновлення протоки дедалі більше ускладнюють створення шляхів виходу з конфлікту, які б дозволили зберегти політичне обличчя", - зазначила вона.

Експерти також підкреслюють, що Іран розуміє намір США завершити конфлікт і використовує це як важіль впливу.

Читайте: Перемовини США та Ірану: Венс заявив про прогрес у відновленні судноплавства Ормузькою протокою

Фокус на Ормуз замість ядерних домовленостей

Переговори щодо ядерної програми Ірану виявилися надто складними. Через це США змістили увагу на відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Іран має можливість блокувати цей маршрут за допомогою ракет та безпілотників. Це створює тиск на світові нафтові ринки та впливає на ціни енергоносіїв.

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Президент США неодноразово заявляв про відкриття протоки, однак ці заяви були передчасними. Віцепрезидент Джей Ді Венс зазначив, що переговори ще тривають і США продовжать тиск.

За його словами, Вашингтон прагне забезпечити стабільні поставки енергоносіїв, щоб вплинути на зниження цін.

Водночас у Білому домі заявляють, що основні військові завдання вже виконані. Американська сторона також наголошує, що здатна відстежити будь-які спроби відновлення ядерної програми Ірану.

Також читайте: Трамп заперечив чутки про конфлікт із Гегсетом: Я надзвичайно задоволений його роботою

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Іран (3186) США (22415) Ормузька протока (275)
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Топ коментарі
+19
ситуація нагадує відомий анекдот про недолугого мисливця та ведмедя.
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09.08.2026 19:00 Відповісти
+16
Коли вже цей рудий чорт зрозуміє що Іран з ****** його просто розводять? Або він з ними за одно, а тільки ''кіно'' крутять для всього світу...
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09.08.2026 19:00 Відповісти
+13
Айдамаладэц, ай-да мнагахадовачнік і найвеличніший перегаврщік і міратворєц всесвіту як воно само себе називає. Сказав щоб іранці виходили на протести, пообіцяв прийти їм на допомогу, пригрозивши що якщо хоч одного протестувальника вб'ють то страшна кара обрушиться на іранський режим, а потім став вести переговори з аятолами про прохід через протоку, під час того як аятоли вирізали більше 50000 людей повіривших Тромбу. Це ще такий мір Тромб хоче Україні принести
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09.08.2026 19:08 Відповісти

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