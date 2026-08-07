США мають "практично необмежені" запаси боєприпасів, але нам потрібно більше, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають "величезну кількість" боєприпасів.
Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.
Необмежені запаси
Так, американський президент зауважив, що поповнення запасів зброї має вирішальне значення на випадок виникнення чергового конфлікту.
"У нас є необмежені, практично необмежені запаси. У деяких інших країнах ситуація дещо напруженіша", – сказав Трамп в Овальному кабінеті, відповідаючи на запитання про звернення адміністрації до Конгресу щодо додаткового фінансування озброєнь.
Крім того, Трамп зазначив, що є достатні запаси менш передової зброї, оскільки оборонні підрядники нарощують виробництво ракет-перехоплювачів Patriot та ракет Tomahawk.
"У нас є певні типи боєприпасів, які дуже… вони, можливо, не настільки точні. Вони можуть бути, знаєте, не такими елітними. У нас є й елітні, але ми дуже пильно стежимо за цим. Але у нас є певні типи, які є дуже потужними й дуже хорошими, і ми маємо необмежені запаси, тож ми в чудовому стані", – розповів президент США.
"Потрібно більше"
Водночас він наголосив, що Сполученим Штатам потрібно мати більшу кількість боєприпасів.
"Нам потрібно мати більше. У нас можуть виникнути інші ситуації – можуть виникнути, а можуть і не виникнути. Сподіваємося, що нічого іншого не трапиться. Але ми в дуже хорошому становищі. У нас буквально величезні запаси боєприпасів", – запевнив Трамп.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомляли, що армія США за 5 місяців операції проти Ірану використала більшу частину запасів високоточних далекобійних ракет.
- Своєю чергою президент США Дональд Трамп пригрозив тюрмою джерелам ЗМІ, які кажуть про дефіцит ракет у США.
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