США мають "практично необмежені" запаси боєприпасів, але нам потрібно більше, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають "величезну кількість" боєприпасів.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Необмежені запаси

Так, американський президент зауважив, що поповнення запасів зброї має вирішальне значення на випадок виникнення чергового конфлікту.

"У нас є необмежені, практично необмежені запаси. У деяких інших країнах ситуація дещо напруженіша", – сказав Трамп в Овальному кабінеті, відповідаючи на запитання про звернення адміністрації до Конгресу щодо додаткового фінансування озброєнь.

Крім того, Трамп зазначив, що є достатні запаси менш передової зброї, оскільки оборонні підрядники нарощують виробництво ракет-перехоплювачів Patriot та ракет Tomahawk.

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"У нас є певні типи боєприпасів, які дуже… вони, можливо, не настільки точні. Вони можуть бути, знаєте, не такими елітними. У нас є й елітні, але ми дуже пильно стежимо за цим. Але у нас є певні типи, які є дуже потужними й дуже хорошими, і ми маємо необмежені запаси, тож ми в чудовому стані", – розповів президент США.

"Потрібно більше"

Водночас він наголосив, що Сполученим Штатам потрібно мати більшу кількість боєприпасів.

"Нам потрібно мати більше. У нас можуть виникнути інші ситуації – можуть виникнути, а можуть і не виникнути. Сподіваємося, що нічого іншого не трапиться. Але ми в дуже хорошому становищі. У нас буквально величезні запаси боєприпасів", – запевнив Трамп.

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