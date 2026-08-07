У США есть "практически неограниченные" запасы боеприпасов, но нам нужно больше, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть "огромное количество" боеприпасов.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.
Неограниченные запасы
Так, американский президент отметил, что пополнение запасов оружия имеет решающее значение на случай возникновения очередного конфликта.
"У нас есть неограниченные, практически неограниченные запасы. В некоторых других странах ситуация несколько более напряженная", — сказал Трамп в Овальном кабинете, отвечая на вопрос об обращении администрации к Конгрессу по поводу дополнительного финансирования вооружений.
Кроме того, Трамп отметил, что имеются достаточные запасы менее передового оружия, поскольку оборонные подрядчики наращивают производство ракет-перехватчиков Patriot и ракет Tomahawk.
"У нас есть определенные типы боеприпасов, которые очень… они, возможно, не настолько точны. Они могут быть, знаете, не такими элитными. У нас есть и элитные, но мы очень пристально следим за этим. Но у нас есть определенные типы, которые очень мощные и очень хорошие, и у нас неограниченные запасы, так что мы в отличном состоянии", — рассказал президент США.
"Нужно больше"
В то же время он подчеркнул, что Соединенным Штатам нужно иметь больше боеприпасов.
"Нам нужно иметь больше. У нас могут возникнуть другие ситуации – могут возникнуть, а могут и не возникнуть. Надеемся, что ничего другого не случится. Но мы в очень хорошем положении. У нас буквально огромные запасы боеприпасов", – заверил Трамп.
Что этому предшествовало?
- Ранее СМИ сообщали, что армия США за 5 месяцев операции против Ирана израсходовала большую часть запасов высокоточных дальнобойных ракет.
- В свою очередь президент США Дональд Трамп пригрозил тюрьмой источникам в СМИ, которые говорят о дефиците ракет в США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль