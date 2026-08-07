У США есть "практически неограниченные" запасы боеприпасов, но нам нужно больше, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть "огромное количество" боеприпасов.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

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Неограниченные запасы

Так, американский президент отметил, что пополнение запасов оружия имеет решающее значение на случай возникновения очередного конфликта.

"У нас есть неограниченные, практически неограниченные запасы. В некоторых других странах ситуация несколько более напряженная", — сказал Трамп в Овальном кабинете, отвечая на вопрос об обращении администрации к Конгрессу по поводу дополнительного финансирования вооружений.

Кроме того, Трамп отметил, что имеются достаточные запасы менее передового оружия, поскольку оборонные подрядчики наращивают производство ракет-перехватчиков Patriot и ракет Tomahawk.

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"У нас есть определенные типы боеприпасов, которые очень… они, возможно, не настолько точны. Они могут быть, знаете, не такими элитными. У нас есть и элитные, но мы очень пристально следим за этим. Но у нас есть определенные типы, которые очень мощные и очень хорошие, и у нас неограниченные запасы, так что мы в отличном состоянии", — рассказал президент США.

"Нужно больше"

В то же время он подчеркнул, что Соединенным Штатам нужно иметь больше боеприпасов.

"Нам нужно иметь больше. У нас могут возникнуть другие ситуации – могут возникнуть, а могут и не возникнуть. Надеемся, что ничего другого не случится. Но мы в очень хорошем положении. У нас буквально огромные запасы боеприпасов", – заверил Трамп.

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