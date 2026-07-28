У США достаточно боеприпасов, несмотря на помощь Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских запасов оружия достаточно, однако в очередной раз раскритиковал Джо Байдена за масштабную военную помощь Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News,об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.

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Заявление американского президента прозвучало на фоне сообщений американских СМИ о том, что активное использование современных перехватчиков ПВО и высокоточного оружия на Ближнем Востоке увеличивает нагрузку на военные арсеналы США.

По информации CBS News, отдельные представители американских военных и разведывательных структур выражают обеспокоенность темпами расходования вооружений и готовностью страны к возможным будущим конфликтам.

Отвечая на вопрос журналистов, беспокоит ли его сокращение запасов боеприпасов, Трамп заявил:

"Нет. У нас их достаточно. У нас много боеприпасов. Разных типов".

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Снова упомянул помощь Украине при президентстве Байдена

После этого Трамп вновь обвинил Байдена в передаче Украине значительных объемов американского вооружения.

"Знаете, Байден многое дал Украине. И поэтому мы их наращиваем. Но у нас много. У нас также много вещей среднего уровня. Я имею в виду, больше, чем мы могли бы использовать при любых обстоятельствах. Но у нас много. Честно говоря, я хотел бы иметь больше. Но Байден так много дал Украине. Когда я ушел, шкафы были полны", — сказал президент США.

США планируют увеличивать запасы современного вооружения

По словам Трампа, Вашингтон намерен и в дальнейшем наращивать запасы отдельных видов самого современного вооружения, хотя нынешний уровень обеспечения он считает достаточным.

Кроме того, президент США заявил, что не исключает позитивного развития переговоров с Ираном, но в то же время подчеркнул, что американская сторона готовится и к альтернативному сценарию, если дипломатическим путем достичь договоренностей не удастся.

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