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Новости Заявления Трампа
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У США достаточно боеприпасов, несмотря на помощь Украине, - Трамп

Трамп заявил, что у США достаточно боеприпасов, и вновь раскритиковал Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских запасов оружия достаточно, однако в очередной раз раскритиковал Джо Байдена за масштабную военную помощь Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News,об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.

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Заявление американского президента прозвучало на фоне сообщений американских СМИ о том, что активное использование современных перехватчиков ПВО и высокоточного оружия на Ближнем Востоке увеличивает нагрузку на военные арсеналы США.

По информации CBS News, отдельные представители американских военных и разведывательных структур выражают обеспокоенность темпами расходования вооружений и готовностью страны к возможным будущим конфликтам.

Отвечая на вопрос журналистов, беспокоит ли его сокращение запасов боеприпасов, Трамп заявил:

"Нет. У нас их достаточно. У нас много боеприпасов. Разных типов".

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Снова упомянул помощь Украине при президентстве Байдена

После этого Трамп вновь обвинил Байдена в передаче Украине значительных объемов американского вооружения.

"Знаете, Байден многое дал Украине. И поэтому мы их наращиваем. Но у нас много. У нас также много вещей среднего уровня. Я имею в виду, больше, чем мы могли бы использовать при любых обстоятельствах. Но у нас много. Честно говоря, я хотел бы иметь больше. Но Байден так много дал Украине. Когда я ушел, шкафы были полны", — сказал президент США.

США планируют увеличивать запасы современного вооружения

По словам Трампа, Вашингтон намерен и в дальнейшем наращивать запасы отдельных видов самого современного вооружения, хотя нынешний уровень обеспечения он считает достаточным.

Кроме того, президент США заявил, что не исключает позитивного развития переговоров с Ираном, но в то же время подчеркнул, что американская сторона готовится и к альтернативному сценарию, если дипломатическим путем достичь договоренностей не удастся.

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Автор: 

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Топ комментарии
+9
Томагавкі не скінчились попри допомогу? Дивина. П.С. Трамп, як і другий рюрік-педофіл путін, свої тези не змінює зовсім. Як засіло у склеротичній макітрі, так і сидить, і все до жопи.
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28.07.2026 08:06 Ответить
+5
"Знаєте, Байден багато дав Україні. І тому ми їх нарощуємо.... Але Байден так багато дав Україні. Коли я пішов, шафи були повні", - сказав президент США

З лютого 2022 року до січня 2025 року ддміністрація байдена передала Україні:

- понад 3 мільйони артилерійських снарядів калібру 155 мм та мільйони снарядів інших калібрів (105 мм, 122 мм тощо).
- тисячі високоточних реактивних снарядів GMLRS для систем HIMARS.
- десятки тисяч високоточних снарядів (зокрема артилерійські снаряди з лазерним наведенням).
- понад 10 000 переносних протитанкових комплексів Javelin.
- понад 50 000 інших протитанкових систем та гранатометів (AT-4, TOW).
- понад 3 000 зенітних ракет до ПЗРК Stinger.
- сотні ракет для систем ППО NASAMS, Patriot та авіаційних ракет класу «повітря-повітря» (AIM-7, RIM-7, AIM-9M/Sidewinder).
- понад 400 мільйонів патронів для стрілецької зброї, кулеметів.
- гранати, патрони до мінометів та протидронні **********.

Що з цього всього зараз застосовується під час бойових дій у ірані??? Хіба що ракети для петріотів та авіаційні ракети. Все інше ВЗАГАЛІ НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ. Ну бо все це призначено для ведення наземної операції.

Ще одна брехня рудого дебіла...
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28.07.2026 08:08 Ответить
+3
підар кацапський
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28.07.2026 08:10 Ответить

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