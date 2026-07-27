США значительно отстают от Украины в производстве боевых дронов, — Reuters

Индустрия дронов

В настоящее время США значительно отстают от Украины в производстве боевых беспилотников и только начинают развивать собственную отрасль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

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Украина опережает в производстве дронов

Заместитель директора Подразделения оборонных инноваций Пентагона Трэвис Метц признал, что объемы производства беспилотников в США пока составляют лишь небольшую долю от украинских.

По его словам, в этом году Украина изготовит от шести до семи миллионов небольших ударных FPV-дронов. Это примерно 500 тысяч единиц ежемесячно.

В рамках американской программы "Доминирование дронов" стоимостью 1,1 млрд долларов до февраля планируется заказать менее 200 тысяч беспилотников.

"Гораздо сложнее пройти путь от нуля до 200 000, чем увеличивать объемы производства после того, как в стране уже есть соответствующий потенциал", — отметил Метц.

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США ужесточают требования и готовят совместные проекты

Пентагон уже ужесточил требования к производству дронов. Производители должны использовать американские комплектующие. Цель заключается в создании собственной цепочки поставок.

По словам Метца, главной проблемой остаются полупроводники и другие важные компоненты. Также отмечается, что дроны не должны содержать запрещенных деталей, в частности китайских двигателей или аккумуляторов.

В то же время он допустил, что большинство ранее закупленных дронов могли содержать китайские комплектующие.

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Несмотря на это, в США считают, что могут догнать Украину.

"Я не вижу причин, почему мы не должны стать чемпионами мира и в этой сфере", — заявил Метц.

Также сообщается, что украинские компании выходят на американский рынок. Шесть производителей примут участие в испытаниях в штате Колорадо и уже сотрудничают или планируют сотрудничество с США.

В частности, отдельные компании открывают производство на территории США или создают совместные предприятия.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о подготовке соглашения с США в сфере беспилотников. Документ предусматривает обмен технологиями и развитие совместного производства.

Также мы писали, что вооруженные силы Великобритании примут на вооружение беспилотные разведывательные комплексы AR5, которые были опробованы Силами обороны Украины в войне с Россией

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