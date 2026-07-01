США запускают программу роевых дронов для Пентагона с участием Украины
Индустрия дронов
Американская компания Powerus и украинская Swarmer объединили усилия для поставки дронов с технологией роевого управления для нужд Пентагона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
Рои дронов для Пентагона и новая программа США
Американский оборонный сектор запустил программу Drone Dominance Program, предусматривающую быстрое наращивание производства недорогих ударных FPV-дронов.
В рамках этой инициативы компании Powerus и Swarmer участвуют в разработке решений, при которых один оператор сможет управлять сразу несколькими беспилотниками благодаря технологии роевого управления.
По данным издания, США сейчас производят около 50 тысяч дронов в год, тогда как потребность оценивается в миллионы единиц.
Стоимость, стандарты и развитие технологий
Минобороны США установило предельную цену одного конкурсного FPV-дрона на уровне 5 тысяч долларов. В Украине подобные волонтерские дроны могут стоить менее 500 долларов.
В то же время американские требования более жесткие: они предусматривают отказ от китайских компонентов, сертификацию электроники и учет высокой стоимости производства.
Компания Powerus уже привлекла около 30 миллионов долларов инвестиций и разрабатывает системы с элементами искусственного интеллекта для автономного полёта.
Также сообщается об испытаниях беспилотников-перехватчиков Guardian-1, которые применяются в Украине. Во время тестов использовался запуск дронов из контейнера, установленного на роботизированной лодке.
Отдельно развивается направление "дрон-дипломатии". Украина открыла возможность экспорта вооружения через механизм Fast Track, который сокращает рассмотрение заявок до 30 дней вместо 90.
Это часть стратегии Drone Deals, в рамках которой около 20 стран уже заинтересованы в сотрудничестве. Литва стала первым государством, официально заключившим такое соглашение.
- К слову, Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем поставлять вооружение для Украины, если его будут закупать союзники в Европе. Об этомзаявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби.
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