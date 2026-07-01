США запускають програму ройових дронів для Пентагону з участю України
Індустрія дронів
Американська компанія Powerus та українська Swarmer об’єднали зусилля для постачання дронів із технологією ройового управління для потреб Пентагону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.
Рої дронів для Пентагону і нова програма США
Американський оборонний сектор запустив програму Drone Dominance Program, що передбачає швидке нарощування виробництва недорогих ударних FPV-дронів.
У межах цієї ініціативи Powerus та Swarmer беруть участь у створенні рішень, де один оператор зможе керувати одразу кількома безпілотниками завдяки технології рою.
За даними видання, США зараз виробляють близько 50 тисяч дронів на рік, тоді як потреба оцінюється у мільйони одиниць.
Вартість, стандарти та розвиток технологій
Міноборони США встановило граничну ціну одного конкурсного FPV-дрона на рівні 5 тисяч доларів. В Україні подібні волонтерські дрони можуть коштувати менш ніж 500 доларів.
Водночас американські вимоги є жорсткішими: вони передбачають відмову від китайських компонентів, сертифікацію електроніки та врахування високої вартості виробництва.
Компанія Powerus вже залучила близько 30 мільйонів доларів інвестицій і розвиває системи з елементами штучного інтелекту для автономного польоту.
Також повідомляється про випробування безпілотників-перехоплювачів Guardian-1, які застосовуються в Україні. Під час тестів використовувався запуск дронів із контейнера, встановленого на роботизованому човні.
Окремо розвивається напрям "дрон-дипломатії". Україна відкрила можливість експорту озброєння через механізм Fast Track, який скорочує розгляд заявок до 30 днів замість 90.
Це частина стратегії Drone Deals, у межах якої близько 20 країн уже зацікавлені у співпраці. Литва стала першою державою, яка офіційно закріпила таку угоду.
- До слова, Сполучені Штати готові й надалі передавати озброєння для України, якщо його закуповуватимуть союзники в Європі. Про це заявив заступник міністра оборони США Елбридж Колбі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль