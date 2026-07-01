США запускають програму ройових дронів для Пентагону з участю України

Індустрія дронів

Американська компанія Powerus та українська Swarmer об’єднали зусилля для постачання дронів із технологією ройового управління для потреб Пентагону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

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Рої дронів для Пентагону і нова програма США

Американський оборонний сектор запустив програму Drone Dominance Program, що передбачає швидке нарощування виробництва недорогих ударних FPV-дронів.

У межах цієї ініціативи Powerus та Swarmer беруть участь у створенні рішень, де один оператор зможе керувати одразу кількома безпілотниками завдяки технології рою.

За даними видання, США зараз виробляють близько 50 тисяч дронів на рік, тоді як потреба оцінюється у мільйони одиниць.

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Вартість, стандарти та розвиток технологій

Міноборони США встановило граничну ціну одного конкурсного FPV-дрона на рівні 5 тисяч доларів. В Україні подібні волонтерські дрони можуть коштувати менш ніж 500 доларів.

Водночас американські вимоги є жорсткішими: вони передбачають відмову від китайських компонентів, сертифікацію електроніки та врахування високої вартості виробництва.

Компанія Powerus вже залучила близько 30 мільйонів доларів інвестицій і розвиває системи з елементами штучного інтелекту для автономного польоту.

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Також повідомляється про випробування безпілотників-перехоплювачів Guardian-1, які застосовуються в Україні. Під час тестів використовувався запуск дронів із контейнера, встановленого на роботизованому човні.

Окремо розвивається напрям "дрон-дипломатії". Україна відкрила можливість експорту озброєння через механізм Fast Track, який скорочує розгляд заявок до 30 днів замість 90.

Це частина стратегії Drone Deals, у межах якої близько 20 країн уже зацікавлені у співпраці. Литва стала першою державою, яка офіційно закріпила таку угоду.