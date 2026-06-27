Пентагон "втратив" $910 млн допомоги Україні

Через затримки з контрактами Пентагон не встиг використати частину коштів на виробництво зброї для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у квартальному звіті спеціального інспектора з нагляду за військовою допомогою Україні.

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Згідно зі звітом, Конгрес США за час президентства Джо Байдена виділив 33,51 млрд доларів у межах програми USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), яка передбачає виробництво озброєнь американськими компаніями спеціально для України - тобто кошти спершу йдуть на укладання контрактів, а вже потім на виробництво й постачання.

Як працює програма USAI

У 2022–2024 роках були оголошені пакети допомоги в межах USAI. Проте після зміни адміністрації у Вашингтоні в січні 2025 року темпи укладання нових угод значно сповільнилися. У середині 2025 року процес прискорився, але майже всі кошти мали бути законтрактовані до 1 жовтня – саме цей термін визначає, чи встигли гроші "спрацювати", а не сам факт оголошення пакета.

Кошти на 910 млн доларів, які не встигли спрямувати на замовлення зброї, отримали статус "expired" - вони більше не можуть бути використані в межах USAI.

Звіт також фіксує, що ще 110 млн доларів залишаються виділеними, але угод на ці суми так і не уклали - вони не згоріли, але й досі не використані.

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США вже поставили Україні озброєння на $19,2 млрд

З 32,49 млрд доларів, на які США все ж уклали контракти в межах USAI, Україні вже доставили озброєння на 19,21 млрд доларів – це 57% від загальної суми програми. Ще приблизно 13,3 млрд доларів перебувають у процесі виробництва на американських підприємствах і надійдуть до Сил оборони пізніше.

Загалом з лютого 2022 року Конгрес виділив на допомогу Україні та операцію Atlantic Resolve 195,03 млрд доларів. З них виплачено 116,02 млрд доларів, а ще 61,74 млрд законтрактовано, але поки не виплачено.

Інспектор також зазначив, що з квітня 2024 року Конгрес не ухвалював значних нових пакетів фінансування для України – у 2025 та 2026 фінансових роках на ці потреби пішли лише незначні суми з регулярних щорічних асигнувань (5,06 млрд та 6,3 млрд доларів відповідно).

Окрім коштів Конгресу, союзники США та НАТО з лютого 2022 року взяли на себе зобов'язання надати Україні безпекову допомогу на загальну суму близько 130 млрд доларів. З них $67,8 млрд – власний внесок Сполучених Штатів через президентські повноваження на передачу зброї (PDA), Foreign Military Financing та USAI. Решту покривають країни-партнери, зокрема через ініціативу PURL, у межах якої до Міністерства фінансів США станом на кінець березня надійшло 4,15 млрд доларів.

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