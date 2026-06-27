Пентагон "потерял" $910 млн помощи Украине

Из-за задержек с контрактами Пентагон не успел использовать часть средств на производство оружия для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в квартальном отчете специального инспектора по надзору за военной помощью Украине.

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Согласно отчету, Конгресс США за время президентства Джо Байдена выделил 33,51 млрд долларов в рамках программы USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), которая предусматривает производство вооружений американскими компаниями специально для Украины - то есть средства сначала идут на заключение контрактов, а уже потом на производство и поставки.

Как работает программа USAI

В 2022–2024 годах были объявлены пакеты помощи в рамках USAI. Однако после смены администрации в Вашингтоне в январе 2025 года темпы заключения новых соглашений значительно замедлились. В середине 2025 года процесс ускорился, но почти все средства должны были быть закреплены в контрактах до 1 октября - именно этот срок определяет, успели ли деньги "сработать", а не сам факт объявления пакета.

Средства в размере 910 млн долларов, которые не успели направить на закупку оружия, получили статус "expired" — они больше не могут быть использованы в рамках USAI.

В отчете также отмечается, что еще 110 млн долларов остаются выделенными, но соглашений на эти суммы так и не заключили - они не сошли на нет, но до сих пор не использованы.

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США уже поставили Украине вооружение на $19,2 млрд

Из 32,49 млрд долларов, на которые США все же заключили контракты в рамках USAI, Украине уже доставили вооружение на 19,21 млрд долларов - это 57% от общей суммы программы. Еще примерно 13,3 млрд долларов находятся в процессе производства на американских предприятиях и поступят в Силы обороны позже.

Всего с февраля 2022 года Конгресс выделил на помощь Украине и операцию Atlantic Resolve 195,03 млрд долларов. Из них выплачено 116,02 млрд долларов, а еще 61,74 млрд закреплены контрактами, но пока не выплачены.

Инспектор также отметил, что с апреля 2024 года Конгресс не принимал значительных новых пакетов финансирования для Украины - в 2025 и 2026 финансовых годах на эти нужды были выделены лишь незначительные суммы из регулярных ежегодных ассигнований (5,06 млрд и 6,3 млрд долларов соответственно).

Помимо средств Конгресса, союзники США и НАТО с февраля 2022 года взяли на себя обязательства предоставить Украине помощь в сфере безопасности на общую сумму около 130 млрд долларов. Из них 67,8 млрд долларов - собственный вклад Соединенных Штатов в рамках президентских полномочий по передаче оружия (PDA), программы "Foreign Military Financing" и USAI. Остальную часть покрывают страны-партнеры, в частности в рамках инициативы PURL, в рамках которой в Министерство финансов США по состоянию на конец марта поступило 4,15 млрд долларов.

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