США значно відстають від України у виробництві бойових дронів, - Reuters

Індустрія дронів

США наразі значно відстають від України у виробництві бойових безпілотників і лише розвивають власну галузь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters з посиланням на представника Пентагону.

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Україна випереджає у виробництві дронів

Заступник директора Підрозділу оборонних інновацій Пентагону Тревіс Метц визнав, що обсяги виробництва безпілотників у США поки що становлять лише невелику частку від українських.

За його словами, цього року Україна виготовить від шести до семи мільйонів невеликих ударних FPV-дронів. Це приблизно 500 тисяч одиниць щомісяця.

У межах американської програми Домінування дронів вартістю 1,1 млрд доларів до лютого планують замовити менше ніж 200 тисяч безпілотників.

"Набагато складніше пройти шлях від нуля до 200 000, ніж збільшувати обсяги виробництва після того, як у країні вже є відповідний потенціал", – зазначив Метц.

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США посилюють вимоги і готують спільні проєкти

Пентагон уже посилив вимоги до виробництва дронів. Виробники мають використовувати американські комплектуючі. Мета полягає у створенні власного ланцюга постачання.

За словами Метца, головною проблемою залишаються напівпровідники та інші важливі компоненти. Також зазначається, що дрони не повинні містити заборонених деталей, зокрема китайських двигунів або акумуляторів.

Водночас він допустив, що більшість раніше закуплених дронів могли містити китайські комплектуючі.

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Попри це, у США вважають, що можуть наздогнати Україну.

"Я не бачу причин, чому ми не повинні стати чемпіоном світу й у цій сфері", – заявив Метц.

Також повідомляється, що українські компанії виходять на американський ринок. Шість виробників братимуть участь у випробуваннях у штаті Колорадо та вже співпрацюють або планують співпрацю зі США.

Зокрема, окремі компанії відкривають виробництво на території США або створюють спільні підприємства.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про підготовку угоди зі США у сфері безпілотників. Документ передбачає обмін технологіями та розвиток спільного виробництва.

Також ми писали, що збройні сили Великої Британії приймуть на озброєння безпілотні розвідувальні комплекси AR5, які були випробувані Силами оборони України у війні з Росією

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