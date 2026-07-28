США мають достатньо боєприпасів, попри допомогу Україні, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що американських запасів зброї достатньо, однак вкотре розкритикував Джо Байдена за масштабну військову допомогу Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News, про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами.
Заява американського президента пролунала на тлі повідомлень американських медіа про те, що активне використання сучасних перехоплювачів ППО та високоточної зброї на Близькому Сході збільшує навантаження на військові арсенали США.
За інформацією CBS News, окремі представники американських військових і розвідувальних структур висловлюють занепокоєння темпами витрачання озброєнь та готовністю країни до можливих майбутніх конфліктів.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи турбує його скорочення запасів боєприпасів, Трамп заявив:
"Ні. У нас їх достатньо. У нас багато боєприпасів. Різних типів".
Знову згадав допомогу Україні за президентства Байдена
Після цього Трамп знову звинуватив Байдена у передачі Україні значних обсягів американського озброєння.
"Знаєте, Байден багато дав Україні. І тому ми їх нарощуємо. Але у нас багато. У нас також багато речей середнього рівня. Я маю на увазі, більше, ніж ми могли б використати за будь-яких обставин. Але у нас багато. Чесно кажучи, я хотів би мати більше. Але Байден так багато дав Україні. Коли я пішов, шафи були повні", – сказав президент США.
США планують збільшувати запаси сучасного озброєння
За словами Трампа, Вашингтон має намір і надалі нарощувати запаси окремих видів найсучаснішого озброєння, хоча нинішній рівень забезпечення він вважає достатнім.
Крім того, президент США заявив, що не виключає позитивного розвитку переговорів з Іраном, але водночас наголосив, що американська сторона готується і до альтернативного сценарію, якщо дипломатичним шляхом досягти домовленостей не вдасться.
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З лютого 2022 року до січня 2025 року ддміністрація байдена передала Україні:
- понад 3 мільйони артилерійських снарядів калібру 155 мм та мільйони снарядів інших калібрів (105 мм, 122 мм тощо).
- тисячі високоточних реактивних снарядів GMLRS для систем HIMARS.
- десятки тисяч високоточних снарядів (зокрема артилерійські снаряди з лазерним наведенням).
- понад 10 000 переносних протитанкових комплексів Javelin.
- понад 50 000 інших протитанкових систем та гранатометів (AT-4, TOW).
- понад 3 000 зенітних ракет до ПЗРК Stinger.
- сотні ракет для систем ППО NASAMS, Patriot та авіаційних ракет класу «повітря-повітря» (AIM-7, RIM-7, AIM-9M/Sidewinder).
- понад 400 мільйонів патронів для стрілецької зброї, кулеметів.
- гранати, патрони до мінометів та протидронні **********.
Що з цього всього зараз застосовується під час бойових дій у ірані??? Хіба що ракети для петріотів та авіаційні ракети. Все інше ВЗАГАЛІ НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ. Ну бо все це призначено для ведення наземної операції.
Ще одна брехня рудого дебіла...