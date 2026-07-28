США мають достатньо боєприпасів, попри допомогу Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американських запасів зброї достатньо, однак вкотре розкритикував Джо Байдена за масштабну військову допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News, про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами.

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Заява американського президента пролунала на тлі повідомлень американських медіа про те, що активне використання сучасних перехоплювачів ППО та високоточної зброї на Близькому Сході збільшує навантаження на військові арсенали США.

За інформацією CBS News, окремі представники американських військових і розвідувальних структур висловлюють занепокоєння темпами витрачання озброєнь та готовністю країни до можливих майбутніх конфліктів.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи турбує його скорочення запасів боєприпасів, Трамп заявив:

"Ні. У нас їх достатньо. У нас багато боєприпасів. Різних типів".

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Знову згадав допомогу Україні за президентства Байдена

Після цього Трамп знову звинуватив Байдена у передачі Україні значних обсягів американського озброєння.

"Знаєте, Байден багато дав Україні. І тому ми їх нарощуємо. Але у нас багато. У нас також багато речей середнього рівня. Я маю на увазі, більше, ніж ми могли б використати за будь-яких обставин. Але у нас багато. Чесно кажучи, я хотів би мати більше. Але Байден так багато дав Україні. Коли я пішов, шафи були повні", – сказав президент США.

США планують збільшувати запаси сучасного озброєння

За словами Трампа, Вашингтон має намір і надалі нарощувати запаси окремих видів найсучаснішого озброєння, хоча нинішній рівень забезпечення він вважає достатнім.

Крім того, президент США заявив, що не виключає позитивного розвитку переговорів з Іраном, але водночас наголосив, що американська сторона готується і до альтернативного сценарію, якщо дипломатичним шляхом досягти домовленостей не вдасться.

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