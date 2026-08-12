Действовал по указаниям секретной службы: Трамп подтвердил тайную смену самолета после саммита НАТО из-за угрозы безопасности

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что покинул саммит НАТО в Анкаре на другом самолете, о чем не знала большая часть его делегации. По словам политика, такой шаг был вынужденной мерой, предпринятой по требованию спецслужб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

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Подробности от Трампа

Американский президент подтвердил слухи о тайном возвращении с заседания НАТО, подчеркнув, что полностью следовал инструкциям представителей спецслужб.

"Я просто поступил так, как они хотели, я действовал по указаниям секретной службы и военных. Они хотели, чтобы я летел на другом самолете с таким же уровнем безопасности", — заявил Трамп.

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"Думаю, была какая-то угроза. Я, честно говоря, не особо об этом расспрашивал. Я получаю много угроз", — добавил он.

Впрочем, Трамп заверил, что именно тот самолет, на котором он возвращался в США, якобы подвергался "большему риску".

Что этому предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что Трамп тайно сменил самолет в Анкаре из-за угрозы покушения со стороны Ирана.

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