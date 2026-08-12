Действовал по указаниям секретной службы: Трамп подтвердил тайную смену самолета после саммита НАТО из-за угрозы безопасности
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что покинул саммит НАТО в Анкаре на другом самолете, о чем не знала большая часть его делегации. По словам политика, такой шаг был вынужденной мерой, предпринятой по требованию спецслужб.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Подробности от Трампа
Американский президент подтвердил слухи о тайном возвращении с заседания НАТО, подчеркнув, что полностью следовал инструкциям представителей спецслужб.
"Я просто поступил так, как они хотели, я действовал по указаниям секретной службы и военных. Они хотели, чтобы я летел на другом самолете с таким же уровнем безопасности", — заявил Трамп.
"Думаю, была какая-то угроза. Я, честно говоря, не особо об этом расспрашивал. Я получаю много угроз", — добавил он.
Впрочем, Трамп заверил, что именно тот самолет, на котором он возвращался в США, якобы подвергался "большему риску".
Что этому предшествовало?
Ранее СМИ сообщали, что Трамп тайно сменил самолет в Анкаре из-за угрозы покушения со стороны Ирана.
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