Трамп заявил о готовности уничтожить ядерный объект под горой Пикакс в случае провала переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности уничтожить иранский ядерный объект, расположенный под горой Пикакс, если сторонам не удастся заключить мирное соглашение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, пишет Fox News.

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Трамп обещает подорвать иранскую гору Пикакс

По его словам, благодаря Космическим силам США располагают лучшими в мире камерами и четко контролируют ситуацию вокруг объекта. Трамп подчеркнул, что потенциальная ликвидация этого объекта представляет собой "небольшую проблему", с которой американские военные могут справиться "очень легко".

Также американский лидер отметил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не стоит публично напоминать ему об этом вопросе, поскольку США и без того полностью вовлечены в процесс и отслеживают каждый шаг Ирана.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что США допускают возможность позитивного развития переговоров с Ираном, но готовятся и к другому варианту развития событий.

По его словам, Иран сам выступил с инициативой встречи как через посредников, так и напрямую. Стороны уже ведут переговоры, и, по оценке президента США, они могут завершиться положительно.

Накануне Центральное командование США рекомендовало прекратить авиаудары в районе Ормузского пролива, поскольку они достигли предела эффективности.

24 июля Трамп отдал приказ военным приостановить огонь и не наносить удары по иранским целям вдоль южного побережья Ирана и в районе Ормузского пролива.

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