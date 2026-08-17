Трамп закликав Іран підняти білий прапор капітуляції і припинити конфлікт із США
У понеділок президент США Дональд Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Fox News.
Трамп заявив, що Іран не зможе перемогти США
Глава Білого дому заявив, що Іран не зможе здобути перемогу над Сполученими Штатами.
"Вони повинні підняти білий прапор капітуляції", – сказав Трамп.
Президент США також заявив, що не переймається можливим впливом війни з Іраном на майбутні проміжні вибори до Конгресу, які відбудуться у листопаді.
За словами Трампа, проміжні вибори "не мають жодного стосунку до моїх міркувань".
"У мене немає жодного графіку. Я нікуди не поспішаю", – заявив президент США.
Трамп не назвав термінів завершення конфлікту
Раніше Трамп заявив, що планує оголосити Ормузьку протоку територією США після того, як Сполучені Штати "завершать розгром Ірану".
В Ірані у відповідь заявили, що Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту, авіаносця, виконавчого указу чи передвиборчої промови.
Міністр оборони США Піт Гегсет зі свого боку стверджує, що американські військові мають достатньо ресурсів для підтримки морської блокади Ірану на невизначений термін.
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тепер єдина перемога, на яку може розраховувати рядовий техасець - це якщо трамп хоча б 1 день пробуде з сухим памперсом