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Новости Операция США против Ирана
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США и Иран договорились о прекращении огня, - СМИ

США и Иран договорились о свободном судоходстве в Ормузском проливе

США и Иран договорились о режиме прекращения огня, который также предусматривает свободное судоходство в Ормузском проливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет турецкое агентство Anadolu со ссылкой на пакистанские и иранские источники.

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Договоренность может быть объявлена в ближайшие дни

По данным издания, Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о режиме прекращения огня. Ее официальное объявление может состояться в ближайшие дни.

Договоренность также предусматривает обеспечение свободной навигации в Ормузском проливе. Этот маршрут имеет важное значение для транспортировки нефти и других энергоресурсов.

Другие детали относительно условий возможного прекращения огня пока не сообщаются.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что все мины в международных водах Ормузского пролива были изъяты или взорваны.

Ранее сообщалось о начале новой американской операции против Ирана с целью ослабления иранского режима и его союзников. Операция получила название "Экономический изгнанник".

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Автор: 

Иран (3157) США (30369) Ормузский пролив (219)
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Топ комментарии
+9
Торганути Україною - все рівно, що продати Місяць. Як би це було можливо, зельц би давно продав і втік, як і домовлявся в Омані. А так, мусить грати Черчіля пʼятий рік, з невідомим для себе фіналом.
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26.08.2026 02:02 Ответить
+8
Шо, опять ?
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26.08.2026 01:18 Ответить
+5
Цікаво все виглядає.
Спочатку директор ЦРУ Джон Реткліфф пошушукався з путіном і одразу ж США та Іран погодили припинення вогню.
Хтось торганув Україною ?
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26.08.2026 01:37 Ответить

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