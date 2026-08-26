США и Иран договорились о прекращении огня, - СМИ
США и Иран договорились о режиме прекращения огня, который также предусматривает свободное судоходство в Ормузском проливе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет турецкое агентство Anadolu со ссылкой на пакистанские и иранские источники.
Договоренность может быть объявлена в ближайшие дни
По данным издания, Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о режиме прекращения огня. Ее официальное объявление может состояться в ближайшие дни.
Договоренность также предусматривает обеспечение свободной навигации в Ормузском проливе. Этот маршрут имеет важное значение для транспортировки нефти и других энергоресурсов.
Другие детали относительно условий возможного прекращения огня пока не сообщаются.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что все мины в международных водах Ормузского пролива были изъяты или взорваны.
Ранее сообщалось о начале новой американской операции против Ирана с целью ослабления иранского режима и его союзников. Операция получила название "Экономический изгнанник".
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