США та Іран погодили припинення вогню, - ЗМІ

США та Іран домовилися про режим припинення вогню, який також передбачає вільне судноплавство в Ормузькій протоці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише турецьке агентство Anadolu, посилаючись на пакистанські та іранські джерела.

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Домовленість може бути оголошена найближчими днями

За даними видання, Вашингтон і Тегеран досягли домовленості про режим припинення вогню. Її офіційне оголошення може відбутися найближчими днями.

Домовленість також передбачає забезпечення вільної навігації в Ормузькій протоці. Цей маршрут має важливе значення для транспортування нафти та інших енергоресурсів.

Інших деталей щодо умов можливого припинення вогню наразі не повідомляють.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що всі міни в міжнародних водах Ормузької протоки були вилучені або підірвані.

Раніше повідомлялося про початок нової американської операції проти Ірану для послаблення іранського режиму та його союзників. Операція отримала назву Економічний вигнанець.

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