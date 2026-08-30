Генерали США попередили Гегсета: війна з Іраном виснажує армію

Топгенерали та адмірали США попередили міністра оборони Піта Гегсета про ризики продовження війни з Іраном. За їхніми оцінками, тривала операція на Близькому Сході виснажує ресурси американської армії та впливає на її готовність.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, на який посилається Цензор.НЕТ.

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Командувачі заявили про нестачу ресурсів

Як зазначає видання, попередження керівників армії, ВМС, ВПС та чотиризіркових командувачів містяться в секретному звіті "Книга наказів міністра оборони" від 14 серпня.

У документі оцінюється наявність сил і засобів Пентагону в різних регіонах світу.

Командувачі Європейського, Тихоокеанського та Південного командувань США висловили "незгоду" з наказом розширити американські сили на Близькому Сході.

Вони заявили, що перекидання кораблів, літаків та розвідувальних систем виснажує їхні резерви й заважає виконувати завдання із захисту США.

"Операція в Ірані, яка триває вже шість місяців, стала занадто складною та затягнулася", – розповів співрозмовник видання на умовах анонімності.

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Флот і системи ППО зазнають найбільших втрат

Найскладнішою ситуація є у Військово-морських силах США. Вони забезпечують блокаду іранських портів та захист торговельних шляхів в Ормузькій протоці.

Серед основних проблем, про які попередили американські командувачі:

до розгортання готові менше 25% флоту есмінців;

тривалі бої виснажили запаси перехоплювачів для систем Patriot і THAAD, а також крилатих ракет Tomahawk;

Пентагон втратив близько 25% парку безпілотників Reaper;

розгортання окремих підрозділів, зокрема 82-ї повітряно-десантної дивізії, може тривати до одного року, а частини сил ВПС – до 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Іран та Оман запропонували створити тимчасовий судноплавний коридор завширшки близько 7 миль через Ормузьку протоку та спільно провести розмінування акваторії для відновлення безпечного комерційного судноплавства.

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