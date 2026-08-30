Генерали США попередили Гегсета: війна з Іраном виснажує армію
Топгенерали та адмірали США попередили міністра оборони Піта Гегсета про ризики продовження війни з Іраном. За їхніми оцінками, тривала операція на Близькому Сході виснажує ресурси американської армії та впливає на її готовність.
Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, на який посилається Цензор.НЕТ.
Командувачі заявили про нестачу ресурсів
Як зазначає видання, попередження керівників армії, ВМС, ВПС та чотиризіркових командувачів містяться в секретному звіті "Книга наказів міністра оборони" від 14 серпня.
У документі оцінюється наявність сил і засобів Пентагону в різних регіонах світу.
Командувачі Європейського, Тихоокеанського та Південного командувань США висловили "незгоду" з наказом розширити американські сили на Близькому Сході.
Вони заявили, що перекидання кораблів, літаків та розвідувальних систем виснажує їхні резерви й заважає виконувати завдання із захисту США.
"Операція в Ірані, яка триває вже шість місяців, стала занадто складною та затягнулася", – розповів співрозмовник видання на умовах анонімності.
Флот і системи ППО зазнають найбільших втрат
Найскладнішою ситуація є у Військово-морських силах США. Вони забезпечують блокаду іранських портів та захист торговельних шляхів в Ормузькій протоці.
Серед основних проблем, про які попередили американські командувачі:
- до розгортання готові менше 25% флоту есмінців;
- тривалі бої виснажили запаси перехоплювачів для систем Patriot і THAAD, а також крилатих ракет Tomahawk;
- Пентагон втратив близько 25% парку безпілотників Reaper;
- розгортання окремих підрозділів, зокрема 82-ї повітряно-десантної дивізії, може тривати до одного року, а частини сил ВПС – до 2027 року.
Раніше повідомлялося, що Іран та Оман запропонували створити тимчасовий судноплавний коридор завширшки близько 7 миль через Ормузьку протоку та спільно провести розмінування акваторії для відновлення безпечного комерційного судноплавства.
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