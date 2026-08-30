Генералы США предупредили Хегсета: война с Ираном истощает армию

Высшие генералы и адмиралы США предупредили министра обороны Пита Хегсета о рисках продолжения войны с Ираном. По их оценкам, длительная операция на Ближнем Востоке истощает ресурсы американской армии и сказывается на ее боеготовности.

Об этом говорится в материале The Washington Post, на который ссылается Цензор.НЕТ.

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Командующие заявили о нехватке ресурсов

Как отмечает издание, предупреждения руководителей армии, ВМС, ВВС и четырехзвездочных командующих содержатся в секретном отчете "Книга приказов министра обороны" от 14 августа.

В документе дается оценка наличия сил и средств Пентагона в различных регионах мира.

Командующие Европейским, Тихоокеанским и Южным командованиями США выразили "несогласие" с приказом о расширении американского военного присутствия на Ближнем Востоке.

Они заявили, что переброска кораблей, самолетов и разведывательных систем истощает их резервы и мешает выполнять задачи по защите США.

"Операция в Иране, которая длится уже шесть месяцев, стала слишком сложной и затянулась", — рассказал собеседник издания на условиях анонимности.

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Флот и системы ПВО несут наибольшие потери

Наиболее сложная ситуация сложилась в Военно-морских силах США. Они обеспечивают блокаду иранских портов и защиту торговых путей в Ормузском проливе.

Среди основных проблем, о которых предупредили американские командующие:

к развертыванию готовы менее 25% флота эсминцев;

продолжительные бои истощили запасы перехватчиков для систем Patriot и THAAD, а также крылатых ракет Tomahawk;

Пентагон потерял около 25% парка беспилотников Reaper;

развертывание отдельных подразделений, в частности 82-й воздушно-десантной дивизии, может занять до одного года, а частей ВВС — до 2027 года.

Ранее сообщалось, что Иран и Оман предложили создать временный судоходный коридор шириной около 7 миль через Ормузский пролив и совместно провести разминирование акватории для возобновления безопасного коммерческого судоходства.

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