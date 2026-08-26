Трамп заявил, что "без него Израиля уже не было бы"

Президент США Дональд Трамп повторил свое заявление о том, что без его действий Иран получил бы ядерное оружие, а Израиль, по его словам, уже был бы уничтожен.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

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Трамп вновь заявил об угрозе для Израиля

"Израиль был бы полностью нейтрализован… Если бы Дональд Трамп не был президентом, Израиля уже не было бы", — заявил Трамп.

Он также вновь раскритиковал ядерное соглашение с Ираном, заключенное во времена администрации Барака Обамы. По словам Трампа, эта договоренность "проложила Ирану путь к ядерному оружию".

Трамп уже делал подобные заявления во время саммита G7 во Франции.

Экономическое давление на Иран

Между тем госсекретарь Марко Рубио заявил нескольким своим иностранным коллегам, что США не планируют наносить новые удары по Ирану. США сосредоточатся на других средствах давления, в частности экономических.

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