Трамп заявив, що "без нього Ізраїлю вже не було б"

Президент США Дональд Трамп повторив свою заяву про те, що без його дій Іран отримав би ядерну зброю, а Ізраїль, за його словами, вже був би знищений.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на CBS News.

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Трамп знову заявив про загрозу для Ізраїлю

"Ізраїль був би цілковито нейтралізований… Якби Дональд Трамп не був президентом, Ізраїлю вже не було би", – заявив Трамп.

Він також знову розкритикував ядерну угоду з Іраном, укладену за часів адміністрації Барака Обами. За словами Трампа, ця домовленість "проклала Ірану шлях до ядерної зброї".

Трамп уже робив схожі заяви під час саміту G7 у Франції.

Економічний тиск на Іран

Тим часом держсекретар Марко Рубіо заявив кільком своїм іноземним колегам, що Штати не планують завдавати нових ударів по Ірану. США зосередяться на інших засобах тиску, зокрема економічних.

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