Трамп пообещал жесткий ответ Ирану после удара по базам США в Иордании

Дональд Трамп пообещал дать жесткий ответ Ирану после удара по американским военным базам в Иордании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии президента США для Fox News.

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Трамп пообещал нанести ответный удар

Американский президент заявил, что США отреагируют на ночной удар Ирана по американским военным базам в Иордании.

"Мы жестко по ним ударим. Ответ последует", — заявил Трамп.

По его словам, все иранские ракеты, кроме одной, были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны.

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Иран атаковал базы после удара США

В воскресенье США нанесли первый за более чем месяц удар по Ирану. Американские военные нанесли удар по двум иранским ракетным установкам на острове Ларак.

В ответ Иран атаковал американские военные объекты на базах в Объединенных Арабских Эмиратах и Иордании.

Также Трамп опубликовал в своей социальной сети видео, сгенерированное искусственным интеллектом, с изображением ударов по острову Харг, который имеет ключевое значение для энергетического экспорта Ирана.

Харг уже не впервые в ходе кампании Трампа против Ирана становится объектом его угроз. Неофициально сообщалось, что американский президент рассматривал захват острова как один из вариантов расширения войны. Однако до сих пор эти идеи и угрозы не получили продолжения.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил нескольким своим иностранным коллегам, что США не планируют наносить новые удары по Ирану.

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