Трамп пообещал жесткий ответ Ирану после удара по базам США в Иордании
Дональд Трамп пообещал дать жесткий ответ Ирану после удара по американским военным базам в Иордании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии президента США для Fox News.
Трамп пообещал нанести ответный удар
Американский президент заявил, что США отреагируют на ночной удар Ирана по американским военным базам в Иордании.
"Мы жестко по ним ударим. Ответ последует", — заявил Трамп.
По его словам, все иранские ракеты, кроме одной, были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны.
Иран атаковал базы после удара США
В воскресенье США нанесли первый за более чем месяц удар по Ирану. Американские военные нанесли удар по двум иранским ракетным установкам на острове Ларак.
В ответ Иран атаковал американские военные объекты на базах в Объединенных Арабских Эмиратах и Иордании.
Также Трамп опубликовал в своей социальной сети видео, сгенерированное искусственным интеллектом, с изображением ударов по острову Харг, который имеет ключевое значение для энергетического экспорта Ирана.
Харг уже не впервые в ходе кампании Трампа против Ирана становится объектом его угроз. Неофициально сообщалось, что американский президент рассматривал захват острова как один из вариантов расширения войны. Однако до сих пор эти идеи и угрозы не получили продолжения.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил нескольким своим иностранным коллегам, что США не планируют наносить новые удары по Ирану.
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