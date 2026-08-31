США и Иран впервые за более чем месяц обменялись ударами
В воскресенье, 30 августа, США и Иран обменялись ударами, что стало первым за более чем месяц прямым обострением отношений между двумя странами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наCNN.
По данным американских СМИ, Соединенные Штаты нанесли удары по иранским пусковым установкам. Атака была осуществлена, в частности, по целям на острове Ларак.
Остров расположен вблизи Ормузского пролива — стратегически важного маршрута, через который проходит значительная часть мировых энергетических потоков.
Иран атаковал американские авиабазы в Иордании
После американского удара Корпус стражей исламской революции заявил о ракетных и беспилотных атаках на две американские авиабазы в Иордании.
В КИР назвали эти удары ответом на атаку США по острову Ларак.
Представитель Корпуса заявил, что действия администрации президента США Дональда Трампа стали "стратегической и смертельной ошибкой".
В КИР пообещали продолжить ответные действия
В Корпусе стражей исламской революции ранее заявляли о намерении нанести ответный удар в ответ на действия США, обвинив Вашингтон и Израиль в агрессии против Ирана.
Новая серия ударов стала первым за более чем месяц случаем прямого военного противостояния между США и Ираном.
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