США и Иран впервые за более чем месяц обменялись ударами

В воскресенье, 30 августа, США и Иран обменялись ударами, что стало первым за более чем месяц прямым обострением отношений между двумя странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наCNN.

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По данным американских СМИ, Соединенные Штаты нанесли удары по иранским пусковым установкам. Атака была осуществлена, в частности, по целям на острове Ларак.

Остров расположен вблизи Ормузского пролива — стратегически важного маршрута, через который проходит значительная часть мировых энергетических потоков.

Иран атаковал американские авиабазы в Иордании

После американского удара Корпус стражей исламской революции заявил о ракетных и беспилотных атаках на две американские авиабазы в Иордании.

В КИР назвали эти удары ответом на атаку США по острову Ларак.

Представитель Корпуса заявил, что действия администрации президента США Дональда Трампа стали "стратегической и смертельной ошибкой".

В КИР пообещали продолжить ответные действия

В Корпусе стражей исламской революции ранее заявляли о намерении нанести ответный удар в ответ на действия США, обвинив Вашингтон и Израиль в агрессии против Ирана.

Новая серия ударов стала первым за более чем месяц случаем прямого военного противостояния между США и Ираном.

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