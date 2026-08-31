УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13275 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану
4 267 15

Іран атакував американські бази після удару США: країни уперше за понад місяць обмінялися ударами

Удари США по Ірану

США та Іран у неділю, 30 серпня, обмінялися ударами, що стало першим за понад місяць прямим загостренням між двома країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними американських ЗМІ, Сполучені Штати завдали ударів по іранських пускових установках. Атака була здійснена, зокрема, по цілях на острові Ларак.

Острів розташований поблизу Ормузької протоки - стратегічно важливого маршруту, через який проходить значна частина світових енергетичних потоків.

Іран атакував американські авіабази в Йорданії

Після американського удару Корпус вартових ісламської революції заявив про ракетні та безпілотні атаки на дві американські авіабази в Йорданії.

У КВІР назвали ці удари відповіддю на атаку США по острову Ларак.

Представник Корпусу заявив, що дії адміністрації президента США Дональда Трампа стали "стратегічною та смертельною помилкою".

У КВІР пообіцяли продовжити відповідь

У Корпусі вартових ісламської революції раніше заявляли про намір завдати удару у відповідь на дії США, звинувативши Вашингтон та Ізраїль в агресії проти Ірану.

Нова серія ударів стала першим за понад місяць випадком прямого військового протистояння між США та Іраном.

Читайте також: Рубіо каже, що США не планують нових ударів по Ірану, а зосередяться на економічному тиску, - Axios

Автор: 

Іран (3232) США (22528)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
США демонструють що можуть на рівних бодатися з Іраном .. це велике досягнення що Робить Америку Великою Знов!
показати весь коментар
31.08.2026 07:12 Відповісти
+7
Путін просто в восторгє. Рудий братушка встряв в Іране.
показати весь коментар
31.08.2026 07:18 Відповісти
+5
Отже Великий трамп в 45 раз переміг!
показати весь коментар
31.08.2026 07:44 Відповісти

Завантаження...

 
 