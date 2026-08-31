Іран атакував американські бази після удару США: країни уперше за понад місяць обмінялися ударами
США та Іран у неділю, 30 серпня, обмінялися ударами, що стало першим за понад місяць прямим загостренням між двома країнами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
За даними американських ЗМІ, Сполучені Штати завдали ударів по іранських пускових установках. Атака була здійснена, зокрема, по цілях на острові Ларак.
Острів розташований поблизу Ормузької протоки - стратегічно важливого маршруту, через який проходить значна частина світових енергетичних потоків.
Іран атакував американські авіабази в Йорданії
Після американського удару Корпус вартових ісламської революції заявив про ракетні та безпілотні атаки на дві американські авіабази в Йорданії.
У КВІР назвали ці удари відповіддю на атаку США по острову Ларак.
Представник Корпусу заявив, що дії адміністрації президента США Дональда Трампа стали "стратегічною та смертельною помилкою".
У КВІР пообіцяли продовжити відповідь
У Корпусі вартових ісламської революції раніше заявляли про намір завдати удару у відповідь на дії США, звинувативши Вашингтон та Ізраїль в агресії проти Ірану.
Нова серія ударів стала першим за понад місяць випадком прямого військового протистояння між США та Іраном.
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