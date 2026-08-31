Іран атакував американські бази після удару США: країни уперше за понад місяць обмінялися ударами

США та Іран у неділю, 30 серпня, обмінялися ударами, що стало першим за понад місяць прямим загостренням між двома країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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За даними американських ЗМІ, Сполучені Штати завдали ударів по іранських пускових установках. Атака була здійснена, зокрема, по цілях на острові Ларак.

Острів розташований поблизу Ормузької протоки - стратегічно важливого маршруту, через який проходить значна частина світових енергетичних потоків.

Іран атакував американські авіабази в Йорданії

Після американського удару Корпус вартових ісламської революції заявив про ракетні та безпілотні атаки на дві американські авіабази в Йорданії.

У КВІР назвали ці удари відповіддю на атаку США по острову Ларак.

Представник Корпусу заявив, що дії адміністрації президента США Дональда Трампа стали "стратегічною та смертельною помилкою".

У КВІР пообіцяли продовжити відповідь

У Корпусі вартових ісламської революції раніше заявляли про намір завдати удару у відповідь на дії США, звинувативши Вашингтон та Ізраїль в агресії проти Ірану.

Нова серія ударів стала першим за понад місяць випадком прямого військового протистояння між США та Іраном.

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