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Новини Зустріч G20
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У РФ прокоментували зустріч Сілуанова і Бессента на G20

Сілуанов і Бессент зустрілися на G20

У Міністерстві фінансів Росії прокоментували зустріч глави відомства Антона Сілуанова з міністром фінансів США Скоттом Бессентом на полях саміту G20 в Ешвіллі, штат Північна Кароліна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Мінфіну РФ.

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У Росії розповіли про теми розмови

У російському Мінфіні заявили, що Сілуанов і Бессент обговорили питання російсько-американської взаємодії у фінансовій сфері.

Також міністри говорили про взаємодію в межах "Групи двадцяти".

  • Раніше про зустріч повідомили кореспонденти NBC News, CNBC та Fox Business. За їхніми даними, 31 серпня міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з російською делегацією на полях саміту G20 в Ешвіллі, штат Північна Кароліна. Сторони обговорювали мирний план президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував участь російського міністра у зустрічі глав фінансових відомств країн G20. Клінгбайль заявив, що присутність Сілуанова є "досить тривожним" сигналом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа про візит директора ЦРУ Реткліффа до Москви: США попросили не розголошувати подробиці

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G20 (277) росія (47540) США (22528) Сілуанов Антон (30) Бессент Скот (109)
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