Науседа про візит директора ЦРУ Реткліффа до Москви: США попросили не розголошувати подробиці

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що союзників поінформували про зміст візиту директора ЦРУ США до Москви, який відбувся минулого тижня. Однак, за його словами, подробиці не підлягають розголошенню на прохання США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

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"Союзники повідомляють нам усім про те, яким був зміст бесіди. Усе гаразд, але з поваги до того, що Сполучені Штати не бажають розголошувати подробиці цієї зустрічі, ми дотримуємося встановленого порядку", - сказав він.

За словами лідера Литви, метою візиту було зниження напруженості в регіоні.

"Наразі можу констатувати, що зустріч відповідала поставленим цілям і була спрямована на деескалацію напруженості в регіоні. Я дуже сподіваюся, що цей сигнал вчасно дійшов до кремлівського режиму", - додав Науседа.

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Візит Джона Реткліффа до Москви

Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.

За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.

Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

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