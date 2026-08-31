Директор ЦРУ Реткліфф передав Москві певне повідомлення, яке стосується безпеки нашого регіону, - міністр оборони Литви Каунас

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що має інформацію про зміст візиту директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа до Москви, який відбувся минулого тижня. Водночас він відмовився розкривати деталі публічно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише литовський суспільний мовник LRT.

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"Інформація у нас є. Вона, безумовно, не для широкого загалу, і, вибачте, я її точно не розкриватиму. Я бачив багато різних версій у пресі. Найголовніше, що зустріч відбулася, повідомлення передано, і саме так союзники, я маю на увазі Сполучені Штати Америки, і повинні діяти в інтересах безпеки нашого регіону, України та всієї Європи", - заявив міністр журналістам у понеділок.

Візит Джона Реткліффа до Москви

Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.

За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.

Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

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