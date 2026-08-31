УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12981 відвідувач онлайн
Новини Візит Реткліффа до Москви
2 438 11

Директор ЦРУ Реткліфф передав Москві певне повідомлення, яке стосується безпеки нашого регіону, - міністр оборони Литви Каунас

Міністр оборони Литви Робертас Каунас

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що має інформацію про зміст візиту директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа до Москви, який відбувся минулого тижня. Водночас він відмовився розкривати деталі публічно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише литовський суспільний мовник LRT.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Інформація у нас є. Вона, безумовно, не для широкого загалу, і, вибачте, я її точно не розкриватиму. Я бачив багато різних версій у пресі. Найголовніше, що зустріч відбулася, повідомлення передано, і саме так союзники, я маю на увазі Сполучені Штати Америки, і повинні діяти в інтересах безпеки нашого регіону, України та всієї Європи", - заявив міністр журналістам у понеділок.

Візит Джона Реткліффа до Москви

  • Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

  • Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

  • США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.
  • За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.
  • Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава ЦРУ Реткліфф пропонує провести зустріч між Трампом, Зеленським та Путіним, - Axios

Автор: 

Литва (2341) ЦРУ (155) Реткліфф Джон (20)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Приїхав передати,що рудий дегенерат,дав добро знищувати Україну,аби тільки на НАТО не сіпались...
показати весь коментар
31.08.2026 11:18 Відповісти
+2
... це був ДУУУУЖЕ секретний візит... мабуть тільки в новинах Палау про нього не писали...
показати весь коментар
31.08.2026 11:31 Відповісти
+1
Западные политики для кацапов это лохи у ***** специально вкинули на Запад дезу, якобы ******** готовит нападение на страны Балтии, мол беги успокаивайте нас, просите, договаривайтесь а Запад повёлся и ЗРЯ. кацапами надо играть и не наоборот, давать им играть собой...
показати весь коментар
31.08.2026 11:09 Відповісти

Завантаження...

 
 