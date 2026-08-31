Директор ЦРУ передал Москве информацию, касающуюся безопасности нашего региона, - министр обороны Литвы Каунас

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что располагает информацией о содержании визита директора Центрального разведывательного управления США Джона Ретклиффа в Москву, который состоялся на прошлой неделе. В то же время он отказался раскрывать подробности публично.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет литовская общественная телерадиокомпания LRT.

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"Информация у нас есть. Она, безусловно, не для широкой публики, и, извините, я ее точно не раскрою. Я видел много разных версий в прессе. Самое главное, что встреча состоялась, сообщение передано, и именно так союзники, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, и должны действовать в интересах безопасности нашего региона, Украины и всей Европы", - заявил министр журналистам в понедельник.

Визит Джона Ретклиффа в Москву

Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.

По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.

Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

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