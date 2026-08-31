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Новости Визит Ретклиффа в Москву
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Науседа о визите директора ЦРУ Ретклиффа в Москву: США попросили не разглашать подробности

В Литве прокомментировали визит директора ЦРУ в Москву

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что союзников проинформировали о содержании визита директора ЦРУ США в Москву, который состоялся на прошлой неделе. Однако, по его словам, подробности не подлежат разглашению по просьбе США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

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Что известно?

"Союзники сообщают нам всем о том, каким было содержание беседы. Все в порядке, но из уважения к тому, что Соединенные Штаты не желают разглашать подробности этой встречи, мы придерживаемся установленного порядка", — сказал он.

По словам лидера Литвы, целью визита было снижение напряженности в регионе.

"На данный момент могу констатировать, что встреча соответствовала поставленным целям и была направлена на деэскалацию напряженности в регионе. Я очень надеюсь, что этот сигнал вовремя дошел до кремлевского режима", — добавил Науседа.

Читайте: Директор ЦРУ Ретклифф передал Москве определенное сообщение, касающееся безопасности нашего региона, - министр обороны Литвы Каунас

Визит Джона Ретклиффа в Москву

  • Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

  • Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

  • США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.
  • По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.
  • Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

Читайте также: Глава ЦРУ Ретклифф предлагает провести встречу между Трампом, Зеленским и Путиным, - Axios

Автор: 

россия (89362) США (30401) Науседа Гитанас (346) Ретклифф Джон (20)
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Топ комментарии
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❗️Поки Київ під постійним обстрілом балістики, США за ніч випустили до 160 (!) ракет до ППО «Patriot», щоб збити 32-40 іранських балістичних ракет.
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31.08.2026 15:14 Ответить
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Редкліф літав до москви не просто так, він віз з собою так звану "roll on conference capsule" (ROCC) капсула для переговорів яка єкранована від всіх можливих помех, про що вони там розмовляли, тільки можна здогадатися...Не дарма зе сильно заїздив на стулі і нервово нагундосив про те що його не попередили про візит ЦРУ.
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31.08.2026 15:17 Ответить

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