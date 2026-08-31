Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что союзников проинформировали о содержании визита директора ЦРУ США в Москву, который состоялся на прошлой неделе. Однако, по его словам, подробности не подлежат разглашению по просьбе США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

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"Союзники сообщают нам всем о том, каким было содержание беседы. Все в порядке, но из уважения к тому, что Соединенные Штаты не желают разглашать подробности этой встречи, мы придерживаемся установленного порядка", — сказал он.

По словам лидера Литвы, целью визита было снижение напряженности в регионе.

"На данный момент могу констатировать, что встреча соответствовала поставленным целям и была направлена на деэскалацию напряженности в регионе. Я очень надеюсь, что этот сигнал вовремя дошел до кремлевского режима", — добавил Науседа.

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Визит Джона Ретклиффа в Москву

Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.

По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.

Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

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