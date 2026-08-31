В РФ прокомментировали встречу Силуанова и Бессента на саммите G20

В Министерстве финансов России прокомментировали встречу главы ведомства Антона Силуанова с министром финансов США Скоттом Бессентом в кулуарах саммита "Группы двадцати" в Эшвилле, штат Северная Каролина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Минфина РФ.

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В России рассказали о темах беседы

В российском Минфине заявили, что Силуанов и Бессент обсудили вопросы российско-американского взаимодействия в финансовой сфере.

Также министры говорили о взаимодействии в рамках "Группы двадцати".

Ранее о встрече сообщили корреспонденты NBC News, CNBC и Fox Business. По их данным, 31 августа министр финансов США Скотт Бессент встретился с российской делегацией в кулуарах саммита G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина. Стороны обсуждали мирный план президента США Дональда Трампа в отношении войны России против Украины.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль раскритиковал участие российского министра во встрече глав финансовых ведомств стран G20. Клингбайль заявил, что присутствие Силуанова является "достаточно тревожным" сигналом.

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