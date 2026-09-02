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Новини Трамп про війну в Україні Заяви Трампа
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Трамп: Україна та Росія мають завершити цю "дурну війну", між ними "величезна ворожнеча"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія повинні прийти до мирної угоди, оскільки він прагне налагодити відносини з обома країнами.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Про мир

"Їм слід припинити цю дурну війну, а ми продовжуємо, і я припинив вісім воєн, вісім. Деякі з них вважалися б набагато складнішими для припинення, ніж ця, і я домігся їх припинення, але між двома президентами існує величезна ворожнеча", — сказав президент США.

Він наголосив на налагодженні відносин з обома країнами.

"Я хочу зробити це, знаєте, ми хочемо мати хороші відносини з Росією, Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу, у Росії чудові землі, дуже цінні землі, багато хорошого відбувається…", — сказав Трамп.

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Про зустріч із Путіним

  • За словами президента США, він розраховує на новий саміт із російським диктатором Путіним, коли буде узгоджено мирну угоду щодо України.

"Упевнений, що я міг би зробити це негайно, але хочу зробити це, коли ця війна добігатиме кінця, і думаю, що ми так і зробимо", — сказав Трамп.

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Зеленський Володимир (26848) путін володимир (13580) Трамп Дональд (8183) війна в Україні (9122)
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Топ коментарі
+14
Прирівняв агресора до жертви.
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02.09.2026 22:17 Відповісти
+13
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02.09.2026 22:15 Відповісти
+11
Ця війна дурна тільки для Трампа .Тому що він настільки тупий що не може зрозуміти де агресор а де жертва. Це те що видно зовні. Але не виключено що він звичайний пофігіст. Хоча за цим пофігізмом може ховатись закінчена падлюка!
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02.09.2026 22:22 Відповісти

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