Трамп: Байден віддав Україні безкоштовно набагато більше боєприпасів, ніж США використали в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають практично необмежені запаси боєприпасів середнього та високого класу та звинуватив адміністрацію попередника Джо Байдена у безкоштовній допомозі Україні та НАТО.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Про виробництво та запаси боєприпасів

За словами Трампа, США нині виробляють боєприпаси в обсягах, "яких ще ніколи не бачили", і накопичують запаси на випадок будь-якого можливого сценарію.

Трамп зазначив, що наразі ці боєприпаси залишають для власних потреб країни, а не продають іншим державам, однак незабаром постачання союзникам відновиться.

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Про допомогу Україні за адміністрації Байдена

Президент США також нагадав, що попередня адміністрація Джо Байдена передала Україні значно більше боєприпасів "абсолютно безкоштовно", ніж США використали під час операції в Ірані.

"Сотні мільярдів доларів було надано Україні та НАТО безкоштовно — суму, яку Європа заплатила б, якби її лише попросили, — але ми будемо вимагати ці гроші, хоч і дещо із запізненням!" — додав Трамп.

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Що передувало?

30 квітня Трамп стверджував, що фінансова допомога Україні під час каденції Джо Байдена є однією з причин, чому російсько-українська війна триває.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пишається тим, що США припинили фінансування України.

Міністр війни США Піт Гегсет знову заявив, що адміністрація експрезидента Джо Байдена "безвідповідально" передала Україні військову допомогу на "сотні мільярдів доларів", що призвело до ескалації війни. Саме тому Дональд Трамп наполягає на мирі між двома країнами.

Нагадаємо, з 2022 року США витратили загалом $187 млрд на військову, економічну та гуманітарну підтримку України, поповнення власних запасів зброю, розвідувальну діяльність та допомогу союзникам у Європі.

Зброя Україні від США за Байдена

Згідно з даними Пентагону, попередня адміністрація надала Києву зброю на суму 33,8 млрд доларів із запасів Міністерства оборони та ще 33,2 млрд доларів готівкою для закупівлі зброї безпосередньо в американських оборонних компаній.

Після останньої видачі зброї зі складів Пентагону 9 січня 2025 року 3,85 млрд доларів із затверджених Конгресом коштів залишаються невитраченими на такі відбори існуючої зброї для України.

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