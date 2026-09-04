75% ракет для Patriot та 90% боєприпасів ППО: НАТО підтвердило продовження PURL після заяв Трампа

Американське озброєння, яке Україна отримує за ініціативою PURL за кошти союзників і партнерів НАТО, продовжує надходити. В Альянсі підтвердили, що поставки тривають, зокрема попри заяви президента США Дональда Трампа про тимчасове припинення експорту боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі Альянсу.

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"PURL забезпечує Україну критично важливим американським озброєнням, яке фінансують союзники й партнери НАТО. Обладнання, що надається в межах PURL, продовжує надходити в Україну", – зазначив представник Альянсу.

У НАТО додали, що від моменту запуску ініціативи в липні 2025 року PURL забезпечила близько 75% усіх ракет для українських батарей Patriot і 90% боєприпасів, які використовуються іншими системами протиповітряної оборони.

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3 вересня президент США Дональд Трамп у дописі в Truth Social дав зрозуміти, що США не експортують нині боєприпаси.

"Ми накопичуємо запаси і готуємося до будь-яких можливих обставин. Ми залишаємо їх для себе, для США замість того, щоб продавати іншим, але продажі союзникам незабаром знову розпочнуться", – наголосив Трамп.

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На запитання Радіо Свобода, як інтерпретувати цю заяву, в НАТО відповіли, що не коментують заяви офіційних представників країн-союзниць. У представництві США при Альянсі не відповіли на запит.

Радник президента України Дмитро Литвин відмовився розкривати подробиці щодо постачань Україні зброї.

"Ми не розкриваємо кількість, строки і шляхи постачання ракет в Україну з очевидних причин. Кажемо, що їх недостатньо, і кожен може це сам або сама побачити, коли бувають відповідні удари. З цієї точки зору – без змін. А що саме має на увазі президент Америки – краще запитувати в Америці", – заявив Радіо Свобода Литвин.

Що передувало?

30 квітня Трамп стверджував, що фінансова допомога Україні під час каденції Джо Байдена є однією з причин, чому російсько-українська війна триває.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пишається тим, що США припинили фінансування України.

Міністр війни США Піт Гегсет знову заявив, що адміністрація експрезидента Джо Байдена "безвідповідально" передала Україні військову допомогу на "сотні мільярдів доларів", що призвело до ескалації війни. Саме тому Дональд Трамп наполягає на мирі між двома країнами.

Нагадаємо, з 2022 року США витратили загалом $187 млрд на військову, економічну та гуманітарну підтримку України, поповнення власних запасів зброю, розвідувальну діяльність та допомогу союзникам у Європі.

Зброя Україні від США за Байдена