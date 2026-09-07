США рассматривают возможность деэскалации между Украиной и РФ в течение зимы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что США изучают возможность того, чтобы Украина и Россия предприняли шаги по деэскалации войны зимой, одновременно возобновив переговоры о более широком мирном соглашении.

Об этом он заявил в интервью Axios в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

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О Путине и встрече с Виткоффом и Кушнером

В Киеве Зеленский встретился со спецпосланцами Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — это стал их первый визит в Украину с начала второго срока Трампа. Перед этим Кушнер и Уиткофф провели трехчасовую встречу с Путиным в Кремле в субботу.

По словам президента Украины, посыл американских посланников заключался в том, что "россияне готовы вести переговоры".

В то же время Зеленский остается скептичным, поскольку действия России на поле боя и недавняя эскалация ударов не демонстрируют готовности к компромиссу. Впрочем, по его оценке, после поездки американских посланников Путин "готов обсуждать" идеи по продвижению переговоров.

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Идеи по деэскалации

Зеленский рассказал, что целью визита американских посланников в Москву и Киев было прежде всего "разблокировать" дипломатический процесс, хотя они также привезли новые идеи. Деталей он не раскрыл, однако отметил, что часть обсуждений касалась "возможных шагов по деэскалации со стороны России и Украины накануне и в течение зимы".

"Есть идеи относительно энергетических объектов и зерновых поставок, относительно электроэнергетических объектов и экспорта нефти и газа. У нас разные интересы — у России и у нас", — сказал президент.

На вопрос, предусматривает ли новый американский подход одновременно возобновление переговоров и попытку достичь взаимопонимания, которое позволило бы Украине и России пережить зиму без масштабной эскалации, Зеленский ответил, что такое толкование "очень близко к реальности этих разговоров".

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Он охарактеризовал первую цель как возобновление переговоров, а вторую — как попытку сделать следующую зиму иной по сравнению с предыдущими, когда российские удары по энергетической инфраструктуре обостряли войну.

В то же время американские чиновники признают, что не знают, удастся ли учесть интересы обеих сторон до наступления зимы — предыдущие попытки договориться о перемирии или паузе в ударах по энергообъектам неизменно проваливались.

Путин и Трамп

Зеленский считает, что недели перед зимой открывают окно возможностей для дипломатии. Он убежден, что диктатор РФ Путин рассчитывает на очередную суровую зиму, чтобы ослабить Украину, однако в то же время лидер Кремля "нуждается в Трампе" и не хочет его расстраивать накануне промежуточных выборов в США.

"Путин не хочет его расстраивать", — сказал Зеленский, добавив, что, по его мнению, Путин может стремиться дать Трампу "дипломатическую победу" перед выборами.

Президент отметил, что даже если Путин не хочет деэскалации, администрация Трампа может оказывать на него давление.

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