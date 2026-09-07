Уиткофф и Кушнер уверены, что РФ будет готова к мирным переговорам с Украиной после выборов в Госдуму, - СМИ

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили союзникам о "новой готовности России к мирным переговорам" с Украиной после выборов в Госдуму России.

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источник в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Американцы сообщили нам, что после выборов в Думуожидаетсяновая готовность России к переговорам и что в этом контексте следует готовиться к новому этапу переговоров", - сообщил Елисейский дворец во время телефонного совещания с журналистами. Речь идет о выборах в нижнюю палату российского парламента, запланированных на 18–20 сентября.

В ходе беседы 6 сентября американские представители с советниками по вопросам национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании — Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером и Джонатаном Пауэллом — не уточняли параметры возможных переговоров, на которые, как утверждают США, согласилась Россия.

Национальные советники Франции, Германии и Великобритании договорились поддерживать постоянный контакт в течение ближайших недель и совместно с украинской стороной выработать четкие условия для возможных переговоров с Россией.

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Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.

В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры длились более трех часов.

Визит посланников Трампа в Украину

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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