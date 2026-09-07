США достигли "существенного прогресса" в мирных переговорах с Украиной и РФ, - Уиткофф
По поручению президента США Дональда Трампа американская делегация посетила Москву и Киев, чтобы способствовать дальнейшему диалогу с целью прекращения войны России против Украины.
Об этом сообщил специальный посланник Стив Уиткофф в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
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Условия поездки
По словам Уиткоффа, перед визитом Россия и Украина согласовали трехдневный режим прекращения обстрелов, чтобы сделать возможным проведение этих переговоров.
Встречи
Спецпосланник Уиткофф, Джаред Кушнер, а также представители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Министерства финансов США встретились как с диктатором России Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предложения каждой из сторон.
В Киеве к делегациям также присоединились советники по вопросам национальной безопасности из Великобритании, Германии и Франции для совместной работы над дальнейшими шагами.
Результаты переговоров
"Был достигнут существенный прогресс, в том числе в плане подготовки дополнительных трехсторонних переговоров", - заявил Уиткофф.
Президент Трамп, по его словам, настойчиво работает над тем, чтобы остановить убийства и достичь долгосрочного и устойчивого мира.
Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
- Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
- В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Переговоры длились более трех часов.
Визит посланников Трампа в Украину
- Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
- Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
- Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
- Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
- Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.
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Та й з Іраном все краще та краще у перемовинах. 😛
Чергова заява з розряду "Я не всрався".