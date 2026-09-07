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Новости Мирный план США Мирные переговоры Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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США достигли "существенного прогресса" в мирных переговорах с Украиной и РФ, - Уиткофф

Виткофф и Кушнер в Киеве

По поручению президента США Дональда Трампа американская делегация посетила Москву и Киев, чтобы способствовать дальнейшему диалогу с целью прекращения войны России против Украины.

Об этом сообщил специальный посланник Стив Уиткофф в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Условия поездки

По словам Уиткоффа, перед визитом Россия и Украина согласовали трехдневный режим прекращения обстрелов, чтобы сделать возможным проведение этих переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посланцы Трампа привезли в Киев обновленные версии предыдущих мирных планов: главным камнем преткновения остается Донбасс, - FT

Встречи

Спецпосланник Уиткофф, Джаред Кушнер, а также представители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Министерства финансов США встретились как с диктатором России Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предложения каждой из сторон.

В Киеве к делегациям также присоединились советники по вопросам национальной безопасности из Великобритании, Германии и Франции для совместной работы над дальнейшими шагами.

Результаты переговоров

"Был достигнут существенный прогресс, в том числе в плане подготовки дополнительных трехсторонних переговоров", - заявил Уиткофф.

Президент Трамп, по его словам, настойчиво работает над тем, чтобы остановить убийства и достичь долгосрочного и устойчивого мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел совещание с переговорной группой после визита Уиткоффа и Кушнера: Готовим следующие встречи 

Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

  • Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
  • В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • Переговоры длились более трех часов.

Визит посланников Трампа в Украину

  • Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
  • Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
  • Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
  • Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
  • Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже покинули Киев на специальном поезде "Экспресс мира". ФОТО

Автор: 

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Топ комментарии
+18
Ізраїль з Хамас теж вже помирили ці клоуни. 😁

Та й з Іраном все краще та краще у перемовинах. 😛

Чергова заява з розряду "Я не всрався".
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07.09.2026 17:36 Ответить
+13
Хтось думає що ці "двоє із ларця" їздили вирішувати проблеми України та параші? Ні! Вони їздили вирішувати проблеми трампа. А що зараз портібно трампу? Звичайно, тимчасове послаблення, а в кращому випадку, припинення бойових дій до виборів в штатах. Робіть висновки.
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07.09.2026 17:37 Ответить
+7
Легітимізували особисту зустріч Трампа з Пуйлом. Тепер Трамп чистенький, і ніби йде домовлятись про мир.
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07.09.2026 17:35 Ответить

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