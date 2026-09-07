США достигли "существенного прогресса" в мирных переговорах с Украиной и РФ, - Уиткофф

По поручению президента США Дональда Трампа американская делегация посетила Москву и Киев, чтобы способствовать дальнейшему диалогу с целью прекращения войны России против Украины.

Об этом сообщил специальный посланник Стив Уиткофф в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Условия поездки

По словам Уиткоффа, перед визитом Россия и Украина согласовали трехдневный режим прекращения обстрелов, чтобы сделать возможным проведение этих переговоров.

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Встречи

Спецпосланник Уиткофф, Джаред Кушнер, а также представители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Министерства финансов США встретились как с диктатором России Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предложения каждой из сторон.

В Киеве к делегациям также присоединились советники по вопросам национальной безопасности из Великобритании, Германии и Франции для совместной работы над дальнейшими шагами.

Результаты переговоров

"Был достигнут существенный прогресс, в том числе в плане подготовки дополнительных трехсторонних переговоров", - заявил Уиткофф.

Президент Трамп, по его словам, настойчиво работает над тем, чтобы остановить убийства и достичь долгосрочного и устойчивого мира.

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Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.

В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры длились более трех часов.

Визит посланников Трампа в Украину

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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